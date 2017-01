UPDATE 2-米金融・債券市場＝上昇、弱い指標で見通しに不透明感

(レート表を更新しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*05.50=3.6846% 前営業日終盤 100*16.00=3.7218% 10年債 米東部時間17時02分 100*04.50=2.7338% 前営業日終盤 99*28.50=2.7626% 5年債 米東部時間17時05分 99*31.00=1.5065% 前営業日終盤 99*22.00=1.5656% 2年債 米東部時間16時58分 100*03.75=0.3150% 前営業日終盤 100*01.75=0.3470% 13日の米金融・債券市場では、米国債価格が3日ぶりに上昇。国内経済指標が予想 より弱かったことで、米連邦準備理事会(FRB)が緩和縮小を一時停止する可能性があ るとの見方が再び浮上した。 米商務省が発表した1月の小売売上高は前月比0.4%減と、予想外のマイナスとな ったほか、労働省が発表した新規失業保険申請件数も予想に反し増加した。 終盤の取引で指標10年債 利回りは2.73%。 30年債 は21/32高、利回りは3.68%。 JPモルガン・プライベートバンクの西海岸地域債券担当ディレクター、ヘザー・ル ーミス氏は、軟調な経済指標について、天候が改善すれば状況が好転するのか、よりシテ ミックな兆候の現れなのか、エコノミストや企業は見極めかねているとし、景気をめぐる 不透明感が強いとの見方を示した。 米議会が連邦債務上限引き上げを承認したことや、足元の軟調な経済指標にもかかわ らずFRBのイエレン新議長が緩和縮小を踏襲する姿勢を打ち出したことを背景に、米国 債利回りは過去2日にわたり上昇していた。 市場参加者の間では、米景気見通しの改善はFRBが緩和縮小を継続するのに十分と の見方がなお大勢だ。 財務省がこの日実施した30年債入札は最高落札利回りが3.69%、応札総額は3 64億ドルとなった。応札倍率は2.27倍で前月の水準や平均を下回ったが、外国中銀 を含む間接入札者の落札比率は前月から横ばいで、平均を上回った。 市場関係者からは、比較的堅調な結果だったとの指摘が聞かれた。 Tボンド先物3月限 は24/32高の133。 Tノート先物3月限 は16/32高の125─24/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.50 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread 11.25 (+1.00) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (-2.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (+0.25)