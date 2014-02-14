1月末投信の銀行窓販残高は前月比‐1.0％の55兆円、シェアは46.9％＝投信協会

［東京 １４日 ロイター］ - 投資信託協会によると、１月末の私募を含む投信の 銀行窓販残高は前月比１．０％減の５５兆６１８７億円と、５カ月ぶりに減少に転じた。 一方、投信残高全体に占める銀行チャンネルの販売シェアは４６．９％と、３カ月ぶりに 上昇した。 １月末 ◇銀行窓販総合計（公募・私募） 公募・私募純資産総額５５兆６１８７億円 前月比▲１．０％ 投信シェア４６．９％ ◇株式投信 公募・私募純資産総額５４兆７９２４億円 前月比▲１．０％ 投信シェア５３．５％ 公募のみ純資産増額２５兆９５４８億円 前月比▲１．４％ 投信シェア４０．９％ ◇公社債投信 公募・私募純資産総額８２６３億円 前月比＋０．８％ 投信シェア５．１％ 備考）▲は減少