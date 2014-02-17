＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２月１７日―２４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １９日までに発表予定 中国：1月対中国海外直接投資 （商務省） １７日（月） 0230 タイ：第4・四半期ＧＤＰ １８日（火） 0900 ユーロ圏：12月経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 27.4 （季調後、１０億ユーロ） N/A 23.5 0930 英：1月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） -0.5 0.4 （前年比、％） 2.0 2.0 ＲＰＩ（前月比、％） -0.4 0.5 （前年比、％） 2.7 2.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） -0.5 0.5 （前年比、％） 2.7 2.8 0930 英：1月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） -0.5 0.1 （前年比、％） -2.7 -1.2 産出（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 0.7 1.0 1000 独：2月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 61.7 61.7 （現況指数） 44.4 41.2 1330 米：2月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 9.00 12.51 1400 米：12月対米証券投資（財務省） １９日（水） 0930 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準、％） 7.1 7.1 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1330 米：1月卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 1330 米：1月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 0.950 0.999 （許可件数／年率、万戸） 0.980 0.991 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２０日（木） 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0700 独：1月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -0.8 -0.5 0745 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） -0.5 0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.9 0.8 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.1 52.9 （1月改定） 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 54.0 54.0 （1月改定） 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 51.9 51.6 （1月改定） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） （２／１５までの週、１０００件） 335 339 1330 米：1月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （指数／前年比、％） 1.6 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.6 1.7 1358 米：2月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 53.2 53.7 （1月改定） 1500 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.4 0.1 1500 米：2月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 8.0 9.4 ２１日（金） 0930 英：1月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） -1.6 2.6 （前年比、％） 5.0 5.3 1500 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 4.67 4.87 ２４日（月） 0130 中国：１月新築住宅価格 0900 独：２月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 110.6 （現況指数） N/A 112.4 （期待指数） N/A 108.9 1000 ユーロ圏：１月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.8 （12月改定） 1330 米：１月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A 0.16 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━