米金融・債券市場＝価格下落、景気先行き懸念で利回り上昇観測後退

[ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*21.50=3.6986% 前営業日終盤 101*05.50=3.6846% 10年債 米東部時間17時05分 100*01.50=2.7446% 前営業日終盤 100*04.50=2.7338% 5年債 米東部時間17時05分 99*28.50=1.5230% 前営業日終盤 99*31.00=1.5065% 2年債 米東部時間15時55分 100*03.75=0.3147% 前営業日終盤 100*03.75=0.3150% 14日の米金融・債券市場では、国債価格が下落し、利回りが小幅上昇した。株高が 米国債を圧迫し、長期債利回りは2週連続の上昇となった。 ただこのところの相次ぐ弱い指標で米経済の先行きをめぐり懸念が高まっており、利 回りの上昇基調は続かないとの見方が出ている。 一部のアナリストは、さえない指標の背景には異例の寒波が影響した可能性があると 指摘しているが、ここにきて単なる天候要因だけが原因ではないとの見方も強まっている 。 この日発表された経済指標も精彩を欠いた。 1月の鉱工業生産指数は前月比0.3%低下。寒波の影響で製造業が0.8%と20 09年5月以来の大幅な下げとなったことが響いた。 2月の米ミシガン大消費者信頼感指数は、前月から横ばいの81.2となった。足元 の財政事情に対する懸念から将来に対する楽観的な見通しが後退していることが示された 。 BNPパリバの金利ストラテジスト、アーロン・コーリ氏は「予想をやや下回る指標 が続いていることで、米連邦準備理事会(FRB)が市場に信じて欲しいと望む水準ほど は、米景気の回復は力強くないとの見方が台頭している」と指摘。「こうした見方がじわ りと広がっており、 (10年債)利回りが直近の高水準である3%に達するとの確信が 薄れている」と述べた。 フィラデルフィア地区連銀が公表した四半期のエコノミスト調査では、第1・四半期 の国内総生産(GDP)伸び率が年率2.0%と、従来予想の2.5%から下方修正され た。 午後終盤の取引で、指標10年債 は3/32安。利回りは2.74%と 、前日の2.73%から上昇した。また利回りは2週連続の上昇となった。 30年債 利回りは3.69%と、前日の3.68%から上昇した。 5年債 は3/32安。利回りは1.52%。前日は1.51%だった。 7年債 は3/32安。利回りは2.16%。 FRBは同日、2036年2月15日から2043年8月15日までに償還を迎える 国債を12億4600万ドル買い入れた。 来週は80億─97億5000万ドルの買い入れを行う予定。 米財務省が実施した450億ドルの58日物出納管理証券(キャッシュ・マネジメン ト・ビル)入札は、最高落札金利が0.050%だった。 応札倍率は3.81倍で、前回10月の3.83倍とほぼ同水準となった。 Tボンド先物3月限 は3/32安の132─29/32。 Tノート先物3月限 は3.50/32安の125─20.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (-0.75)