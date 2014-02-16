〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １７日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月１７日―２１日の海外経済指標】 予想 前回 １７日（月） 0230 タイ：第4・四半期ＧＤＰ １８日（火） 0900 ユーロ圏：12月経常収支（ＥＣＢ） - （季調前、１０億ユーロ） N/A 27.4 （季調後、１０億ユーロ） N/A 23.5 0930 英：1月消費者物価指数（国立統計局） - ＣＰＩ（前月比、％） -0.5 0.4 （前年比、％） 2.0 2.0 ＲＰＩ（前月比、％） -0.4 0.5 （前年比、％） 2.7 2.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） -0.5 0.5 （前年比、％） 2.7 2.8 0930 英：1月生産者物価指数（国立統計局） - 投入（前月比、％） -0.5 0.1 （前年比、％） -2.7 -1.2 産出（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 0.7 1.0 1000 独：2月景気期待指数（ＺＥＷ） - （景気期待指数） 61.7 61.7 （現況指数） 44.4 41.2 1330 米：2月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - （指数） 9.00 12.51 1400 米：12月対米証券投資（財務省） - １９日（水） 0930 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） - （ＩＬＯ基準、％） 7.1 7.1 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1330 米：1月卸売物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.1 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 1330 米：1月住宅着工件数（商務省） - （着工件数／年率、万戸） 0.950 0.999 （許可件数／年率、万戸） 0.980 0.991 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２０日（木） 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 0700 独：1月生産者物価指数（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -0.8 -0.5 0745 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - （ＥＵ基準、前月比、％） -0.5 0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.9 0.8 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 - （指数） 53.1 52.9 （1月改定） 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 - （指数） 54.0 54.0 （1月改定） 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 - （指数） 51.9 51.6 （1月改定） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （２／１５までの週、１０００件） 335 339 1330 米：1月消費者物価指数（労働省） - （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （指数／前年比、％） 1.6 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.6 1.7 1358 米：2月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - （指数） 53.2 53.7 （1月改定） 1500 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - （指数／前月比、％） 0.4 0.1 1500 米：2月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 8.0 9.4 ２１日（金） 0930 英：1月小売売上高（国立統計局） - （前月比、％） -1.6 2.6 （前年比、％） 5.0 5.3 1500 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） - （年率、１００万戸） 4.67 4.87 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月１７日―２３日の海外行事予定】 １７日（月） ユーロ圏財務相会合 _ （休場）米：プレジデンツデー １８日（火） 0030 豪：中銀理事会議事録 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＥＵ財務相理事会 - トルコ：政策金利発表 １９日（水） 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1715 米：ロックハート総裁・アトランタ地区連銀が経済見通しについて講演（ジョージア州マ ーコン） - 1800 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ワシントン） - "U.S. Economy and Monetary Policy" 1900 米：1月28-29日のＦＯＭＣ議事要旨発表 ２０日（木） 0000 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 経済見通しと金融政策への影響について 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 1800 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 ２１日（金） 1810 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - "U.S. Economy and Monetary Policy" ２２日（土） ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、２３日まで） - 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）閣僚会合（シンガポール、２５日まで） ２３日（日） ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、最終日）