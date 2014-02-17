再送-〔今週の主要材料〕海外市場

(一部で正しく表示されなかったため、再送します) ［東京 １７日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月１７日―２１日の海外経済指標】 予想 前回 １７日（月） 0230 タイ：第4・四半期ＧＤＰ １８日（火） 0900 ユーロ圏：12月経常収支（ＥＣＢ） （季調前、１０億ユーロ） N/A 27.4 （季調後、１０億ユーロ） N/A 23.5 0930 英：1月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） -0.5 0.4 （前年比、％） 2.0 2.0 ＲＰＩ（前月比、％） -0.4 0.5 （前年比、％） 2.7 2.7 ＲＰＩＸ（前月比、％） -0.5 0.5 （前年比、％） 2.7 2.8 0930 英：1月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） -0.5 0.1 （前年比、％） -2.7 -1.2 産出（前月比、％） 0.1 0.0 （前年比、％） 0.7 1.0 1000 独：2月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） 61.7 61.7 （現況指数） 44.4 41.2 1330 米：2月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 9.00 12.51 1400 米：12月対米証券投資（財務省） １９日（水） 0930 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準、％） 7.1 7.1 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1330 米：1月卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.3 1330 米：1月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 0.950 0.999 （許可件数／年率、万戸） 0.980 0.991 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２０日（木） 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0700 独：1月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -0.8 -0.5 0745 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） -0.5 0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.9 0.8 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.1 52.9 （1月改定） 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 54.0 54.0 （1月改定） 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 51.9 51.6 （1月改定） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） （２／１５までの週、１０００件） 335 339 1330 米：1月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （指数／前年比、％） 1.6 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.6 1.7 1358 米：2月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 53.2 53.7 （1月改定） 1500 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.4 0.1 1500 米：2月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 8.0 9.4 ２１日（金） 0930 英：1月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） -1.6 2.6 （前年比、％） 5.0 5.3 1500 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 4.67 4.87 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月１７日―２３日の海外行事予定】 １７日（月） ユーロ圏財務相会合 （休場）米：プレジデンツデー １８日（火） 0030 豪：中銀理事会議事録 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＥＵ財務相理事会 トルコ：政策金利発表 １９日（水） 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1715 米：ロックハート総裁・アトランタ地区連銀が経済見通しについて講演（ジョージア州マ ーコン） 1800 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ワシントン） "U.S. Economy and Monetary Policy" 1900 米：1月28─29日のＦＯＭＣ議事要旨発表 ２０日（木） 0000 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 経済見通しと金融政策への影響について 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 1800 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 ２１日（金） 1810 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） "U.S. Economy and Monetary Policy" ２２日（土） ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、２３日まで） 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）閣僚会合（シンガポール、２５日まで） ２３日（日） ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、最終日）