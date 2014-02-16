UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが減少＝ＣＦＴＣ

(内容を追加しました) ［１４日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の取組（２月１１日までの週）によると、投機筋のドルの買い越しが減少した。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は１９２億４０００万ドルの買い越し。前週の買い越し額は２０７億２０００ 万ドルだった。 投機筋のドル買い越しは１５週連続で、今年は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が量的緩 和の縮小を継続するとの観測が背景にある。 円 11Feb2014 week Prior week Long 13,686 15,896 Short 92,472 92,725 Net -78,786 -76,829 ユーロ 11Feb2014 week Prior week Long 75,048 67,614 Short 81,977 81,224 Net -6,929 -13,610 ポンド 11Feb2014 week Prior week Long 53,199 52,098 Short 42,527 41,147 Net 10,672 10,951 スイスフラン 11Feb2014 week Prior week Long 12,166 13,236 Short 11,611 11,016 Net 555 2,220 カナダドル 11Feb2014 week Prior week Long 27,745 29,439 Short 86,673 89,739 Net -58,928 -60,300 豪ドル 11Feb2014 week Prior week Long 10,202 11,696 Short 57,605 67,219 Net -47,403 -55,523 メキシコペソ 11Feb2014 week Prior week Long 9,682 13,694 Short 43,622 48,209 Net -33,940 -34,515 ニュージーランドドル 11Feb2014 week Prior week Long 13,176 14,588 Short 5,535 6,556 Net 7,641 8,032