〔表〕きょうの投信設定（18日）＝7本

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［東京 １８日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 先進国増配継続グロース株ファンド１４─０２（限定追加型／繰上償還条項付） 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：八幡証券、千葉興業銀行 ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：各３００億円 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行 ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）＜愛称：ニュージーボンド＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：三井住友信託銀行、日興アセットマネジメント 先進国連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：永和証券、坂本北陸証券、丸福証券 インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型） インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：各５億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日興アセットマネジメント
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