18日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 日銀金融政策決定会合（２日目） 0820 閣議・閣議後会見 0830 日米廃炉・除染 福島復興フォーラム（資源エネルギー庁、環境省、米Babcock&Wilcoxな ど米社によるプレゼンテーションなど） 0900 衆議院予算委員会 1030 ４０年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） 1030 富士通 グローブ型ウエアラブル技術説明会 ●主な決算発表予定 1500 ブリヂストン ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） １７日（月） 0230 タイ：第4・四半期ＧＤＰ ユーロ圏財務相会合 グリアＯＥＣＤ事務局長らが公開討論会に参加（ブリュッセル） 米：プレジデンツデー - 休場 １８日（火） 0030 豪：中銀理事会議事録 0900 ユーロ圏：12月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） 0930 英：1月消費者物価指数（国立統計局） 0930 英：1月生産者物価指数（国立統計局） 1000 独：2月景気期待指数（ＺＥＷ） 1200 トルコ：政策金利発表 1330 米：2月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1400 米：12月対米証券投資（財務省） 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ＥＵ財務相理事会 米：ＦＲＢが外銀に中間持ち株会社設置求める新規則案採決 ハンガリー：中銀金融政策決定会合 ＜海外主要企業決算発表予定＞ BHP BILLITON PLC H1 BLT.L INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC PRELIM IHG.L Q4 2013 The Coca-Cola Company KO.N