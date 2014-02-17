新規上場企業の横顔：ジャパンディスプレイ（3月19日東証上場）

［東京 １７日 ロイター］ - ３月１９日に東証１部または２部上場予定の「ジャパンディスプレイ 」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都港区西新橋 ≪事業内容≫ 中小型ディスプレイデバイスの製造及び販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長：大塚 周一 ≪資本金≫ 352億7400万円 ≪発行済み株式数≫ 4億6138万7900株（2014年2月14日現在） ≪従業員数≫ 5706名（2014年1月31日現在） ≪業績≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（百万円） 108,907 133,151 経常利益（百万円） 4,642 -8,846 当期利益（百万円） -6,624 -2,156 １株当たり利益（円） -55.16 -17.95 １株当たり純資産額（円） -257.70 -202.54 配当（円） - - 注）2014年1月28日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（百万円） 165,144 133,974 経常利益（百万円） 8,549 -7,237 当期利益（百万円） 3,555 -2,560 一株当たり利益（円） 29.61 -21.32 １株当たり純資産額（円） -29.93 -122.44 ≪総資産≫ （百万円） 80,512（2013年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） -30,949（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 産業革新機構 84.23 400,000,000 ソニー 4.21 20,000,000 東芝 4.21 20,000,000 日立製作所 4.21 20,000,000 大塚 周一 0.17 806,000 野村信託銀行 0.14 677,600 ジャパンディスプレイ持ち株会 0.14 657,300 有賀 修二 0.11 504,000 西 康宏 0.06 306,000 保田 隆雄 0.06 302,000 近藤 裕則 0.06 302,000 境田 秀也 0.06 302,000 田窪 米治 0.06 302,000 佐藤 幸宏 0.06 302,000 熊倉 和明 0.06 302,000 福井 功 0.06 302,000 ≪監査人≫ 有限責任あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年３月３日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年３月４日から３月７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年３月１０日 ≪申込期間≫ ２０１４年３月１１日から３月１４日 (以上、2014年2月14日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報