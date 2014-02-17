新規上場企業の横顔：日立マクセル（3月18日東証上場）

Markets |
［東京 １７日 ロイター］ - ３月１８日に東証１部または２部上場予定の「日立 マクセル」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 大阪府茨木市丑寅 ≪事業内容≫ 機能性部材料、電池、デバイス、光学部品および電気機械器 具の製造販売 ≪代表者≫ 取締役社長：千歳 喜弘 ≪資本金≫ 122億0272万円 ≪発行済み株式数≫ 5334万1500株（2014年2月14日現在） ≪従業員数≫ 2429名（2013年12月31日現在） ≪業績≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（百万円） 72,554 38,798 経常利益（百万円） 5,946 1,234 当期利益（百万円） 14,941 1,234 １株当たり利益（円） 290.76 26.25 １株当たり純資産額（円） 1,927.60 1,579.87 配当（円） 12.83 - 注）2014年1月22日付けで、2対1の株式併合を実施 ≪業績・連結≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（百万円） 109,234 120,533 経常利益（百万円） 1,934 3,281 当期利益（百万円） 490 1,816 １株当たり利益（円） 9.54 38.62 １株当たり純資産額（円） 1,941.04 1,876.78 ≪総資産≫ （百万円） 150,616（2013年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 122,657（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 日立製作所 98.28 52,426,500 日立マクセル 0.94 500,000 日立化成 0.78 415,000 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年２月２８日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１４年３月３日から３月６日 ≪売出価格の決定日≫ ２０１４年３月７日 ≪申込期間≫ ２０１４年３月１０日から３月１３日 (以上、2014年2月14日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文