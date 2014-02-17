新規上場企業の横顔：日立マクセル（3月18日東証上場）

［東京 １７日 ロイター］ - ３月１８日に東証１部または２部上場予定の「日立 マクセル」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 大阪府茨木市丑寅 ≪事業内容≫ 機能性部材料、電池、デバイス、光学部品および電気機械器 具の製造販売 ≪代表者≫ 取締役社長：千歳 喜弘 ≪資本金≫ 122億0272万円 ≪発行済み株式数≫ 5334万1500株（2014年2月14日現在） ≪従業員数≫ 2429名（2013年12月31日現在） ≪業績≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（百万円） 72,554 38,798 経常利益（百万円） 5,946 1,234 当期利益（百万円） 14,941 1,234 １株当たり利益（円） 290.76 26.25 １株当たり純資産額（円） 1,927.60 1,579.87 配当（円） 12.83 - 注）2014年1月22日付けで、2対1の株式併合を実施 ≪業績・連結≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（百万円） 109,234 120,533 経常利益（百万円） 1,934 3,281 当期利益（百万円） 490 1,816 １株当たり利益（円） 9.54 38.62 １株当たり純資産額（円） 1,941.04 1,876.78 ≪総資産≫ （百万円） 150,616（2013年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 122,657（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 日立製作所 98.28 52,426,500 日立マクセル 0.94 500,000 日立化成 0.78 415,000 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三井住友信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブックビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年２月２８日 ≪ブックビルディング期間≫ ２０１４年３月３日から３月６日 ≪売出価格の決定日≫ ２０１４年３月７日 ≪申込期間≫ ２０１４年３月１０日から３月１３日 (以上、2014年2月14日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報