UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（18日）＝7本、44億5816万円

(内容を更新しました) ［東京 １８日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 先進国増配継続グロース株ファンド１４─０２（限定追加型／繰上償還条項付） 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：７億２２４８万円 販売会社：八幡証券、千葉興業銀行 ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：各３００億円 設定額：（為替ヘッジあり）７０３２万円／（為替ヘッジなし）１４億１２８９万円 販売会社：三井住友信託銀行 ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）＜愛称：ニュージーボンド＞ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：１０億３３５４万円 販売会社：三井住友信託銀行、日興アセットマネジメント 先進国連続増配成長株オープン 岡三アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：１０億１８９２万円 販売会社：永和証券、坂本北陸証券、丸福証券 インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型） インデックスファンドＢＤＣ（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：各５億円（自己設定） 設定額：各１億円 販売会社：日興アセットマネジメント