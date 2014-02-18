新規上場企業の横顔：みんなのウェディング （3月25日マザーズ上場）

［東京 １８日 ロイター］ - ３月２５日にマザーズ上場予定の「みんなのウェデ ィング 」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都中央区銀座 ≪事業内容≫ 結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長：飯尾 慶介 ≪資本金≫ 1億2374万円 ≪発行済み株式数≫ 648万6000株（2014年2月17日現在） ≪従業員数≫ 94名（2014年1月31日現在） ≪業績≫ 2013年9月期 2012年9月期 売上高（千円） 1,011,381 555,243 経常利益（千円） 175,932 70,598 当期利益（千円） 109,869 60,967 １株当たり利益（円） 35.80 42.08 １株当たり純資産額（円） 61.69 29.46 配当（円） - - 注）2013年11月19日付けで、1株を3000株に分割 ≪総資産≫ （千円） 536,251（2013年9月期） ≪株主資本≫ （千円） 350,035（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） Ｇｌｏｂｉｓ Ｆｕｎｄ ＩＩＩ、Ｌ．Ｐ． 22.82 1,599,000 ディー・エヌ・エー 16.40 1,149,000 飯尾 慶介 14.77 1,035,000 穐田 誉輝 14.26 999,000 ＹＪ１号投資事業組合 9.50 666,000 Ｇｌｉｂｉｓ Ｆｕｎｄ ＩＩＩ（Ｂ）、Ｌ．Ｐ． 6.38 447,000 コアピープル投資事業有限責任組合 3.77 264,000 中村 義之 2.40 168,000 佐々木 聡晃 2.35 165,000 新井 晋之 2.27 159,000 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 野村証券 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年３月４日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年３月５日から３月１１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年３月１２日 ≪申込期間≫ ２０１４年３月１４日から３月１９日 (以上、2014年2月17日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報