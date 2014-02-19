再送-19日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 衆議院予算委員会 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 １２景気動向指数ＣＩ改訂値（内閣府） - 1400 ２月日銀金融経済月報 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ日価格競争入札（財務省） 1710 月例経済報告関係閣僚会議、終了後２月月例経済報告公表（内閣府） 1735 甘利経済再生相会見 ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） １８日（火） 0030 豪：中銀理事会議事録 0200 中国：1月対中国海外直接投資 （商務省） 0900 ユーロ圏：12月ユーロ圏経常収支（ＥＣＢ） 0930 英：1月消費者物価指数（国立統計局） 0930 英：1月生産者物価指数（国立統計局） 1000 独：2月景気期待指数（ＺＥＷ） 1200 トルコ：政策金利発表 1330 米：2月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1400 米：12月対米証券投資（財務省） 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Time Unknown ＥＵ財務相理事会 米：ＦＲＢが外銀に中間持ち株会社設置求める新規則案採決 ハンガリー：中銀金融政策決定会合 スペイン：６・１２カ月物国債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ BHP BILLITON PLC H1 BLT.L INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC PRELIM IHG.L Q4 2013 The Coca-Cola Company KO.N １９日（水） 0030 豪：第４・四半期賃金コスト指数（連邦統計局） 0930 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 0930 英：1月中銀金融政策委員会の議事録 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1330 米：1月卸売物価指数（労働省） 1330 米：1月住宅着工件数（商務省） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1715 米：ロックハート総裁・アトランタ地区連銀が経済見通しについて講演（ジョージア州マ ーコン） 1800 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ワシントン） "U.S. Economy and Monetary Policy" 1900 米：1月28-29日のＦＯＭＣ議事要旨発表 Time Unknown ポルトガル：国債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし、フランクフルト） ＜海外主要企業決算発表予定＞ CREDIT AGRICOLE SA FINAL CAGR.PA PEUGEOT SA FINAL PEUP.PA CARLSBERG A/S FINAL CARLb.CO DEUTSCHE BOERSE AG PRELIM DB1Gn.DE Q4 2013 Carlyle Group LP CG.O Q4 2013 Marriott International MAR.O Q4 2013 TESLA MOTORS INC TSLA.O