米金融・債券市場＝上昇、住宅指標軟調で景気に懸念

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時32分 98*30.50=3.6829% 前営業日終盤 98*21.50=3.6986% 10年債 米東部時間15時27分 100*10.50=2.7123% 前営業日終盤 100*01.50=2.7446% 5年債 米東部時間15時31分 100*03.00=1.4802% 前営業日終盤 99*28.50=1.5230% 2年債 米東部時間13時59分 100*04.50=0.3025% 前営業日終盤 100*03.75=0.3147% 18日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。米住宅関連指標が大きく低下したこ とで景気減速への懸念が高まったほか、前週発行された新発債700億ドルの消化が進み 需給が改善した。 全米住宅建設業者協会(NAHB)が発表した2月のNAHB/ウエルズ・ファーゴ 住宅建設業者指数は46と、前月から10ポイント低下し、前月比の低下幅としては過去 最大となった。 米財務省が前週の四半期定例入札で発行した新発債の消化が進んだことも相場を支援 した。 指標10年債 は12/32高。利回りは2.708%と、前週末14日 終盤の2.745%から低下した。 30年債 は12/32高。利回りは3.676%で、前週末の3.7% から低下した。 Tボンド先物3月限 は13/32高の133─10/32。 Tノート先物3月限 は10/32高の125─30.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.00 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.00 (+0.75)