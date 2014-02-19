〔表〕きょうの投信設定（20日）＝5本

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［東京 ２０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 ダイワ米国担保付貸付債権ファンド（為替ヘッジあり） ダイワ米国担保付貸付債権ファンド（為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１０５０億円かつ合計で１０５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド ニッセイアセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：内藤証券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし（毎月決算型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：京都銀行 ジャパン・エクセレント 大和証券投資信託委託 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：日の出証券、滋賀銀行
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