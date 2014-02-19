＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２月１９日―２６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １９日（水） 0930 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準、％） 7.1 7.1 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1330 米：1月卸売物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.4 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.3 1330 米：1月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 0.950 0.999 （許可件数／年率、万戸） 0.980 0.991 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２０日（木） 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0700 独：1月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 0.1 （前年比、％） -0.8 -0.5 0745 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） -0.5 0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.9 0.8 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.1 52.9 （1月改定） 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 54.0 54.0 （1月改定） 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 51.9 51.6 （1月改定） 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） （２／１５までの週、１０００件） 335 339 1330 米：1月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.1 0.3 （指数／前年比、％） 1.6 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.1 0.1 （コア指数／前年比、％） 1.6 1.7 1358 米：2月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 53.0 53.7 （1月改定） 1500 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.4 0.1 1500 米：2月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 8.0 9.4 ２１日（金） 0930 英：1月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） -1.0 2.6 （前年比、％） 5.0 5.3 1500 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、１００万戸） 4.68 4.87 ２４日（月） 0130 中国：１月新築住宅価格 0900 独：２月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） N/A 110.6 （現況指数） N/A 112.4 （期待指数） N/A 108.9 1000 ユーロ圏：１月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.8 （12月改定） 1330 米：１月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A 0.16 ２５日（火） 0700 独：第４・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.3 （Q4速報） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） 1400 米：１２月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.1 1400 米：１２月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 0.9 （季調前前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 13.7 1500 米：２月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 80.1 80.7 ２５─２８日の間に発表予定 0700 独：１月輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A -2.3 ２６日（水） 0700 独：３月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） N/A 8.2 0930 英：第４・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） （前期比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 2.8 （速報値） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1500 米：１月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.410 0.414 ２６日─３月３日の間に発表予定 0700 独：１月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -2.5 （前年比、％） N/A -2.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━