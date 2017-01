20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 時間未定 1月外国投信概況 0830 2月ロイター短観 0850 1月貿易統計(財務省) (ロイター予測:輸出+12.6%、輸入+21.8%、貿易赤字2兆4890億円) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) 0900 衆議院予算委員会・集中審議(外交安保、歴史認識、公共放送等) 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 2年利付国債(3月債)の発行予定額等(財務省) 1030 東芝 ヘルスケア事業戦略説明会 1030 森本日銀審議委員講演(和歌山市) 1235 国庫短期証券の入札結果(財務省) 1400 森本日銀審議委員会見 1730 経済財政諮問会議 1835 甘利経済再生相会見 ●海外指標など 時間はGMT(日本時間はプラス9時間) 19日(水) 0030 豪:第4・四半期賃金コスト指数(連邦統計局) 0930 英:10-12月ILO方式失業率(国立統計局) 0930 英:1月中銀金融政策委員会の議事録 1200 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1245 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1330 米:1月卸売物価指数(労働省) 1330 米:1月住宅着工件数(商務省) 1355 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1630 米:財務省4週間物TB入札 1715 米:ロックハート総裁・アトランタ地区連銀が経済見通しについて講演(ジョージア州マ ーコン) 1800 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演(ワシントン) "U.S. Economy and Monetary Policy" 1900 米:1月28-29日のFOMC議事要旨発表 Time Unknown ポルトガル:国債入札 ECB理事会(金利発表なし、フランクフルト) オバマ米大統領がメキシコ訪問、北米首脳会議(北米サミット)に出席 <海外主要企業決算発表予定> CREDIT AGRICOLE SA FINAL CAGR.PA PEUGEOT SA FINAL PEUP.PA CARLSBERG A/S FINAL CARLb.CO DEUTSCHE BOERSE AG PRELIM DB1Gn.DE Q4 2013 Carlyle Group LP CG.O Q4 2013 Marriott International MAR.O Q4 2013 TESLA MOTORS INC TSLA.O 20日(木) 0000 米:ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(ニューヨーク) 経済見通しと金融政策への影響について 0000 シンガポール:第4・四半期GDP 0145 中国:2月製造業PMI速報値(HSBC) 0700 独:1月生産者物価指数(連邦統計庁) 0745 仏:1月消費者物価指数(INSEE) 0858 ユーロ圏:2月総合PMI速報値 0858 ユーロ圏:2月製造業PMI速報値 0858 ユーロ圏:2月サービス部門PMI速報値 1330 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1330 米:1月消費者物価指数(労働省) 1358 米:2月製造業PMI速報値(マークイット) 1500 米:1月景気先行指数(コンファレンス・ボード) 1500 米:2月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1600 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1600 米:財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 1800 米:財務省インフレ指数連動30年債入札 Time Unknown スペイン:5年・10年・30年物国債入札 <海外主要企業決算発表予定> Q1 2014 Hewlett-Packard HPQ.N Q4 2014 Walmart WMT.N Q4 2013 Nordstrom JWN.N DANONE SA FINAL DANO.PA AIR FRANCE KLM SA Q4 AIRF.PA