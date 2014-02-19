20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 時間未定 １月外国投信概況 0830 ２月ロイター短観 0850 １月貿易統計（財務省） （ロイター予測：輸出＋１２．６％、輸入＋２１．８％、貿易赤字２兆４８９０億円） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 0900 衆議院予算委員会・集中審議（外交安保、歴史認識、公共放送等） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 1030 東芝 ヘルスケア事業戦略説明会 1030 森本日銀審議委員講演（和歌山市） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1400 森本日銀審議委員会見 1730 経済財政諮問会議 1835 甘利経済再生相会見 ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） １９日（水） 0030 豪：第４・四半期賃金コスト指数（連邦統計局） 0930 英：10-12月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 0930 英：1月中銀金融政策委員会の議事録 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1330 米：1月卸売物価指数（労働省） 1330 米：1月住宅着工件数（商務省） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1715 米：ロックハート総裁・アトランタ地区連銀が経済見通しについて講演（ジョージア州マ ーコン） 1800 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ワシントン） "U.S. Economy and Monetary Policy" 1900 米：1月28-29日のＦＯＭＣ議事要旨発表 Time Unknown ポルトガル：国債入札 ＥＣＢ理事会（金利発表なし、フランクフルト） オバマ米大統領がメキシコ訪問、北米首脳会議（北米サミット）に出席 ＜海外主要企業決算発表予定＞ CREDIT AGRICOLE SA FINAL CAGR.PA PEUGEOT SA FINAL PEUP.PA CARLSBERG A/S FINAL CARLb.CO DEUTSCHE BOERSE AG PRELIM DB1Gn.DE Q4 2013 Carlyle Group LP CG.O Q4 2013 Marriott International MAR.O Q4 2013 TESLA MOTORS INC TSLA.O ２０日（木） 0000 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 経済見通しと金融政策への影響について 0000 シンガポール：第4・四半期ＧＤＰ 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0700 独：1月生産者物価指数（連邦統計庁） 0745 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 1330 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1330 米：1月消費者物価指数（労働省） 1358 米：2月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1500 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） 1500 米：2月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1600 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 1800 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 Time Unknown スペイン：５年・１０年・３０年物国債入札 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 Hewlett-Packard HPQ.N Q4 2014 Walmart WMT.N Q4 2013 Nordstrom JWN.N DANONE SA FINAL DANO.PA AIR FRANCE KLM SA Q4 AIRF.PA