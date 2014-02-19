ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Thursday, 20 February, 2014 Time Unknown 日本：１月外国投信概況 - Time Unknown スペイン：５年・１０年・３０年物国債入札 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0215 米：ロックハート総裁・アトランタ地区連銀が経済見通しについて講演（ジョージア州マーコン） - 0300 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（ワシントン） - "U.S. Economy and Monetary Policy" 0400 米：1月28-29日のＦＯＭＣ議事要旨発表 - 0830 日本：2月ロイター短観 - 0850 日本：１月貿易統計（財務省） - （ロイター予測：輸出＋１２．６％、輸入＋２１．８％、貿易赤字2兆4890億円） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） - 0900 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 経済見通しと金融政策への影響について 0900 シンガポール：第4・四半期ＧＤＰ - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 日本：２年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） - 1030 東芝 ヘルスケア事業戦略説明会 1045 中国：2月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1600 独：1月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1645 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 1758 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 - 1758 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：1月消費者物価指数（労働省） - 2258 米：2月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - Friday, 21 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 0000 米：2月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 - 0300 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 - 0700 日本：2月ロイター企業調査 - 0850 日本 日銀１月会合議事要旨 - 1030 日本：流動性供給入札（財務省） - 1230 日本：味の素 １４―１６中期経営計画発表 - 1245 日本：流動性供給入札結果（財務省） - 1400 日本：１月粗鋼生産速報（鉄連） - 1600 日本：サノフィ ＧＥ事業の今後の展開について 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） - 1830 英：１月小売売上高（国立統計局） - Saturday, 22 February, 2014 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、２３日まで） - 0000 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 0310 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - "U.S. Economy and Monetary Policy" 0345 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州オースティン） - Sunday, 23 February, 2014 All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、２３日まで） - All Day 全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）年次総会（アーリントン、２５日まで） - サマーズ元米財務長官、トリシェ前ＥＣＢ総裁、グリーンスパン元ＦＲＢ議長などが講演予定 Monday, 24 February, 2014 Time Unknown 中国：2013年国民経済・社会発展統計公報（国家統計局） - 1030 中国：1月新築住宅価格 - 1300 パナソニック タフパッド新製品発表会 - 堅牢タブレット「タフパッド」の新製品発表
1315 古沢満宏財務官がセミナーで講演（シドニー） - Australia-Japan economic outlook seminar 1500 日本：アサヒグループホールディングス インドネシア飲料事業説明会 1530 日本：経団連会長会見 - 1800 独：2月ＩＦＯ業況指数 - 1900 ユーロ圏：1月消費者物価指数改定値（統計局） - 2230 米：１月シカゴ連銀全米活動指数 - Tuesday, 25 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（２６日まで） - Time Unknown スペイン３・９カ月物国債入札 - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1030 日本：４０年利付国債の入札発行（財務省） - 1030 日本：１０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） - 1245 日本：４０年利付国債の入札結果（財務省） - 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 1600 独：第4・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 1600 独：1月輸入物価（連邦統計庁） - 25─28日の間に発表 1830 南ア：第4・四半期ＧＤＰ - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：12月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 - 2300 米：12月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - Wednesday, 26 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 0000 米：2月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 0010 米：タルーロＦＲＢ理事が全米企業エコノミスト協会年次総会で講演（バージニア州アーリントン） - "A View From the Fed" 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0300 米：財務省2年債入札 - 0545 豪：スティーブンス中銀総裁が討論会に参加（メルボルン） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1300 ＬＩＮＥ 新サービス発表会 - 1600 独：３月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1600 独：1月小売売上高（連邦統計庁） - 2月26─3月3日の間に発表 1830 英：第4・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 27 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 Time Unknown ブラジル：中銀政策金利発表 - 現地時間26日 Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（政策金利発表） - 現地時間２６日 All Day インド：マハーシバラトリ - 休場 0000 米：1月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 0200 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 - 0300 米：財務省2年変動利付債入札 - 0300 米：財務省5年債入札 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省）- 0930 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州ウースター） - "Reflections on 35 Years with the Federal Reserve System" 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の入札予定額等（財務省） - 1030 日本：２年利付国債の入札発行（財務省） - 1030 日本：３０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） - 1100 日本：日本コカ・コーラ １４年の事業およびマーケティング計画に関する説明会 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 日本：２年利付国債の入札結果（財務省） - 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） - 1600 日本：佐藤日銀審議委員講演 - 1700 スペイン：第４・四半期ＧＤＰ改定値 - 1755 独：2月雇用統計（連邦雇用庁） - 1800 ユーロ圏：1月Ｍ3（ＥＣＢ） - 2100 ブラジル：第4・四半期ＧＤＰ - 2200 独：2月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - 2230 米：1月耐久財受注（商務省） - Friday, 28 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 台湾：平和記念日 - 休場 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0300 米：財務省7年債入札 - 0315 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁とジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が討論会に参加（ジョージア州アトランタ） - 題目「The Presidents' Perspective」 0830 日本：１２月全国消費者物価指数（ＣＰＩ）
0830 日本：１月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）
0830 日本：１２月完全失業率（総務省） 0830 日本：１２月有効求人倍率（厚生労働省） 0830 日本：１２月全世帯消費支出（総務省） 0850 日本：１月鉱工業生産速報（経産省） - 0850 日本：１月商業販売統計経産省） - 1230 日本：2月国際投資戦略調査 - 1400 日本：1月住宅着工戸数（国交省） - 1430 日本：鉄連会長会見 - 1645 仏：1月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1800 米：フィッシャー・ダラス地区連銀が米金融政策について講演（チューリヒ） - 1900 ユーロ圏：1月失業率（統計局） - 1900 ユーロ圏：2月消費者物価指数速報値（統計局） - 2100 インド：10─12月期ＧＤＰ - 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2345 米：2月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2355 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 01 March, 2014 0000 米：1月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - 0015 米：・コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁とスタインＦＲＢ理事が討論会に参加（ニューヨーク） - 金融政策と金融安定に関する討論会 0330 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、日銀の白井さゆり審議委員が討論会に参加（ニューヨーク） - 題目"communications strategies in a world of unconventional monetary policy" 1000 中国：2月ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 03 March, 2014 Time Unknown 米：2月自動車販売台数 - All Day ブラジル：カーニバル - 休場 1000 中国：2月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1045 中国：2月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1500 日本：ファーストリテイリング ２月ユニクロ既存店売上高速報 - 1758 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ改定値 - 2230 米：１月個人所得・消費支出（商務省） - 2258 米：2月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - Tuesday, 04 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：2015年度予算教書 - All Day ブラジル：カーニバル - 休場 0000 米：2月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0000 米：1月建設支出（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1030 日本：１月毎月勤労統計（厚労省） - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1600 独：１月卸売物価指数（連邦統計庁） - ４日から７日の間に発表予定 1900 ユーロ圏：1月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 05 March, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） Time Unknown マレーシア：中銀金融政策決定会合 - （６日まで） Time Unknown 中国：全国人民代表大会（全人代）開催 - ＊会期は１０日程度の見込み 0130 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1045 中国：２月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1758 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ改定値 - 1900 ユーロ圏：第4・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） - 1900 ユーロ圏：１月小売売上高（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2215 米：2月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2258 米：2月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 カナダ：中銀政策金利発表 - Thursday, 06 March, 2014 Time Unknown 米：2月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown スペイン：国債入札 - 0000 米：2月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0400 米：地区連銀経済報告 - 1030 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 - 1900 マレーシア：中銀政策金利発表 - 2000 独：1月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米：第4・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） - 2130 米：2月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 07 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：1月製造業新規受注（商務省） - 0000 米：1月耐久財受注改定値（商務省） - 0100 米：財務省3・10・30年債入札条件 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 - "Perspectives on the Economy and Monetary Policy" 1400 日本：1月景気動向指数（内閣府） - 1645 仏：1月貿易収支（税関） - 2000 独：1月鉱工業生産（経済技術省） - 2230 米：２月雇用統計（労働省） - 2230 米：1月貿易収支（商務省） - Saturday, 08 March, 2014 Time Unknown 中国：２月貿易統計 - 0500 米：1月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - Sunday, 09 March, 2014 All Day 北朝鮮：最高人民会議代議員選挙 - 1030 中国：２月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - Monday, 10 March, 2014 Time Unknown 中国：２月マネーサプライＭ２、人民元建て新規融資（中国人民銀行） - １０日から１５日までの間に発表 All Day 日本：日銀金融政策決定会合（１日目） - 0850 日本：１０─１２月期ＧＤＰ2次速報（内閣府）
1330 日本：２月全国企業倒産（商工リサーチ） - 1645 仏：１月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1845 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討論に参加（パリ） - テーマ「Central Bankers」 Tuesday, 11 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会 - Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合（２日目） - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0140 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演（ジョージア州コロンバス） - 1600 独：１月貿易収支（連邦統計庁） - 1830 英：１月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：１月製造業生産（国立統計局） - 2030 米：２月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：１月卸売在庫（商務省） - Wednesday, 12 March, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省3年債入札 - 0850 日本：１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：１━３月法人企業景気予測調査 - 1400 日本 ３月日銀金融経済月報 1830 英：１月貿易収支（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：１月鉱工業生産（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 13 March, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - 0200 米：財務省10年債入札 - 0300 米：２月財政収支（財務省） - 0500 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間では３月１３日 1600 独：２月卸売物価指数（連邦統計庁） - １３日から１８日の間に発表予定 1645 仏：２月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 2130 米：2月輸出入物価（労働省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：２月小売売上高（商務省） - 2300 米：１月企業在庫（商務省） - Friday, 14 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0200 米：財務省30年債入札 - 0850 日本 日銀２月会合議事要旨 1600 独：２月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2130 米：2月卸売物価指数（労働省） - 2255 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Monday, 17 March, 2014 All Day インド： - 休場 0850 日本：8月経常収支（財務省） - 2130 米：3月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2200 米：1月対米証券投資（財務省） - 2215 米：2月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2215 米：2月設備稼働率（ＦＲＢ） - Tuesday, 18 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１９日まで） - 2130 米：2月消費者物価指数（労働省） - 2130 米：2月住宅着工件数（商務省） - Wednesday, 19 March, 2014 0850 日本：２月貿易統計（財務省） - 0930 豪：第・４四半期豪賃金コスト指数（連邦統計局） - 2130 米・第4・四半期経常収支（米商務省） - Thursday, 20 March, 2014 Time Unknown 日本：2月外国投信概況 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 - 1730 スイス：金融政策発表 - 2300 米：2月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 2300 米：3月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 2300 米：2月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Friday, 21 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」（２２日まで、ワシントン） -
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