再送-〔情報ＢＯＸ〕米中間選挙、上下両院で42議員が不出馬表明

(一部で正しく表示されなかったため再送しました)

[ワシントン 13日 ロイター] - 11月の米中間選挙を前に、これまでに42人の議員が何らかの理由で再選を目指さない考えを表明した。うち24人が共和党議員で18人が民主党議員。詳細は以下の通り。(カッコ内は、議員経験、理由)

<下院>

定数435。共和党232議席、民主党200議席、欠員3。民主党のアンドリューズ議員(ニュージャージー州)が法律事務所に入るため今月中に辞職すると欠員が4に増える。

◎共和党(21人)

*Doc Hastings, Washington state (10 terms)

*Gary Miller, California (eight terms)

*Trey Radel, Florida (served less than one full term, 辞職)

*Shelley Moore Capito, West Virginia (six terms, 上院選出馬)

*Paul Broun, Georgia (three terms, 上院選出馬)

*Bill Cassidy, Louisiana (three terms, 上院選出馬)

*Phil Gingrey, Georgia (six terms, 上院選出馬)

*Jack Kingston, Georgia (11 terms, seeking Senate seat)(11期、上院選出馬)

*Michele Bachmann, Minnesota (four terms)

*John Campbell, California (five terms)

*Tom Cotton, Arkansas (one term, 上院選出馬)

*Spencer Bachus, Alabama (11 terms)

*Tim Griffin, Arkansas (two terms)

*Jon Runyan, New Jersey (two terms)

*Steve Daines, Montana (one term, 上院選出馬)

*Howard Coble, North Carolina (served 15 terms)

*Steve Stockman, Texas (two terms, 上院選出馬)

*Frank Wolf, Virginia (17 terms)

*Tom Latham, Iowa (10 terms)

*Jim Gerlach, Pennsylvania (six terms)

*Buck McKeon, California (11 terms)

◎民主党(13人)

*Rob Andrews, New Jersey (12 terms、辞職)

*Henry Waxman, California (20 terms)

*Bruce Braley, Iowa (four terms, 上院選出馬)

*Gary Peters, Michigan (three terms,上院選出馬)

*Colleen Hanabusa, Hawaii (two terms,上院選出馬)

*Michael Michaud, Maine (six terms, 上院選出馬)

*Jim Matheson, Utah (seven terms)

*Carolyn McCarthy, New York (nine terms)

*Mike McIntyre, North Carolina (nine terms)

*George Miller, California (20 terms)

*Bill Owens, New York (two terms)

*Jim Moran, Virginia (12 terms)

*Allyson Schwartz, Pennsylvania (five terms,知事選出馬)

<上院>

定数100。民主党55議席、共和党45議席。

◎共和党(3人)

*Saxby Chambliss, Georgia (two terms)

*Tom Coburn, Oklahoma (two terms)

*Mike Johanns, Nebraska (one term)

◎民主党(5人)

*Tom Harkin, Iowa (five terms)

*Tim Johnson, South Dakota (three terms)

*Carl Levin, Michigan (six terms)

*Jay Rockefeller, West Virginia (five terms)

*Max Baucus, Montana (six terms, 駐中国大使に就任 2月6日議会承認)

情報源:ロイター、下院広報、上院広報