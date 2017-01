訂正-米金融・債券市場＝下落、ＦＯＭＣ議事要旨で緩和縮小への支持明らかに

(本文第3段落で30年債価格の高安を訂正しました) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時22分 98*20.00=3.7013% 前営業日終盤 99*02.50=3.6760% 10年債 米東部時間16時20分 100*05.00=2.7320% 前営業日終盤 100*11.50=2.7087% 5年債 米東部時間16時14分 99*30.25=1.5115% 前営業日終盤 100*03.00=1.4802% 2年債 米東部時間15時55分 100*03.50=0.3185% 前営業日終盤 100*04.50=0.3025% 19日の米金融・債券市場では国債価格が下落。1月の連邦公開市場委員会(FOM C)の議事要旨で、経済見通しに大きな変化がない限り緩和縮小を継続することを当局者 が支持していたことが明らかになった。 米連邦準備理事会(FRB)がこの日公表した議事要旨では、毎回の会合で債券買い 入れ額を100億ドルずつ縮小していくという明確な見通しをメンバー数人が望んでいた ことが分かった。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は議事要旨について 「FRB当局者が最近の経済活動の軟調さをおおむね一時的ととらえ、恒常的なトレンド とみていないことを示唆している」と指摘し、「2014年に仮に成長率が低下すること があっても、FRBは緩和縮小を続けるだろう」と述べた。 指標10年債 は6/32安。利回りは2.74%と、前日終盤の2.7 1%から上昇した。 30年債 は16/32安(訂正)。利回りは3.68%から3.71% に上昇した。 Tボンド先物3月限 は11/32安の132─31/32。 Tノート先物3月限 は7/32安の125─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (-0.50)