UPDATE 1-米金融・債券市場＝下落、ＦＯＭＣ議事要旨での緩和縮小支持受け

(内容を追加し、レート表を更新しました) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*15.50=3.7092% 前営業日終盤 99*02.50=3.6760% 10年債 米東部時間17時05分 100*03.50=2.7374% 前営業日終盤 100*11.50=2.7087% 5年債 米東部時間17時05分 99*29.75=1.5148% 前営業日終盤 100*03.00=1.4802% 2年債 米東部時間16時46分 100*03.50=0.3185% 前営業日終盤 100*04.50=0.3025% 19日の米金融・債券市場では国債価格が下落。1月の連邦公開市場委員会(FOM C)の議事要旨で、経済見通しに大きな変化がない限り緩和縮小を継続することを当局者 が支持していたことが明らかになった。 米連邦準備理事会(FRB)がこの日公表した議事要旨では、毎回の会合で債券買い 入れ額を100億ドルずつ縮小していくという明確な見通しをメンバー数人が望んでいた ことが分かった。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は議事要旨について 「FRB当局者が最近の経済活動の軟調さをおおむね一時的ととらえ、恒常的なトレンド とみていないことを示唆している」と指摘。「2014年に仮に成長率が低下することが あっても、FRBは緩和縮小を続けるだろう」とし、このため金利に若干の上昇圧力が加 わると述べた。 指標10年債 は6/32安。利回りは2.74%と、前日終盤の2.7 1%から上昇した。 30年債 は16/32安。利回りは3.68%から3.71%に上昇し た。 米商務省が発表した1月の住宅着工件数は前月比の減少率が16.0%と、約3年ぶ りの大きさとなった。寒波の影響との指摘もあるが、許可件数が3カ月連続のマイナスを 記録し、住宅市場の基調的な弱さも示唆した。 市場では、このところ一連の住宅・雇用関連指標が軟調となっていることを踏まえる と、1月FOMCの議事要旨は内容が幾分古いとの指摘も出ている。 投資家は20日に発表される消費者物価指数(CPI)や失業保険申請件数、製造業 購買担当者景気指数(PMI)に米経済見通しやFRBのフォワードガイダンスをめぐる 手掛かりを求める見通しだ。 米労働省が19日発表した1月の卸売物価指数は2カ月連続で上昇したものの、顕著 なインフレ圧力の高まりは示されなかった。 アナリストは、FRBが債券買い入れを縮小し、金利引き上げに近付くなかで、イン フレが低迷すればFRBの戦略が複雑になる可能性があるとの見方を示した。 Tボンド先物3月限 は11/32安の132─31/32。 Tノート先物3月限 は7/32安の125─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (-0.50)