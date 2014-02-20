21日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0700 2月ロイター企業調査 0820 閣議、閣議後会見 0850 日銀１月会合議事要旨 1030 流動性供給入札（財務省） 1230 味の素 中期経営計画発表 1245 流動性供給入札結果（財務省） 1400 １月粗鋼生産速報 1600 サノフィ ＧＥ事業の今後の展開について 1645 竹中平蔵氏が東証で講演 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） ２０日（木） Time Unknown スペイン：５年・１０年・３０年物国債入札 - 0700 独：1月生産者物価指数（連邦統計庁） - 0745 仏：1月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ速報値 - 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ速報値 - 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：1月消費者物価指数（労働省） - 1358 米：2月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 1500 米：1月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - 1500 米：2月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 - 1800 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 - ＝主要企業決算＝ 20 Feb AMC Q1 2014 Hewlett-Packard HPQ.N 20 Feb BMO Q4 2014 Walmart WMT.N 20 Feb AMC Q4 2013 Nordstrom JWN.N 20-Feb FR DANONE SA FINAL DANO.PA 20-Feb FR 6:15 AIR FRANCE KLM SA Q4 AIRF.PA ２１日（金） 0930 英：１月小売売上高（国立統計局） - 1500 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 1810 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - "U.S. Economy and Monetary Policy" 1845 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州オースティン） - ＝主要企業決算＝ 21 Feb BMO Q4 2013 Dish Network Corp DISH.O 21-Feb FR 6:00 AXA SA Q4 AXAF.PA
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