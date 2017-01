米金融・債券市場＝下落、来週の入札控え売り優勢

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時12分 98*08.00=3.7223% 前営業日終盤 98*15.50=3.7092% 10年債 米東部時間16時12分 99*31.50=2.7518% 前営業日終盤 100*03.50=2.7374% 5年債 米東部時間16時11分 99*25.75=1.5411% 前営業日終盤 99*29.75=1.5148% 2年債 米東部時間15時20分 100*03.25=0.3225% 前営業日終盤 100*03.50=0.3185% 20日の米金融・債券市場では、国債利回りが最近の取引レンジの上限付近に再び上 昇した。経済指標がまちまちとなるなか売りが優勢となった。来週の入札を控えて5年債 や7年債を中心に売りが出た。 米株高で国債への需要が後退したことも影響した。 この日発表された経済指標は、新規失業保険申請件数が若干減少し、消費者物価指数 (CPI)は小幅上昇。フィラデルフィア地区連銀業況指数は1年ぶりの水準に低下した 。マークイットが発表した2月の米製造業購買担当者景気指数(PMI)は2010年5 月以来の高水準となった。 新発債の入札が来週行われる5年債や7年債への売りが目立ち、5年債 は 4/32安、利回りは1.51%から1.55%に上昇した。7年債 も3/3 2安、利回りは2.19%に上昇した。 Tボンド先物3月限 は8/32安の132─23/32。 Tノート先物3月限 は7.50/32安の125─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 11.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 10.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-1.25)