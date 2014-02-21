24日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1300 パナソニック タフパッド新製品発表会 1500 アサヒグループホールディングス インドネシア飲料事業説明会 1530 経団連会長会見 ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） ２１日（金） 0930 英：１月小売売上高（国立統計局） - 1500 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 1810 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - "U.S. Economy and Monetary Policy" 1845 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州オースティン） - ２２日（土） ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、２３日まで） - ２３日（日） ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、最終日） - 全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）年次総会（アーリントン、２５日まで） - サマ ーズ元米財務長官、トリシェ前ＥＣＢ総裁、グリーンスパン元ＦＲＢ議長などが講演予定 ２４日（月） 中国：2013年国民経済・社会発展統計公報（国家統計局） - 0130 中国：1月新築住宅価格 - 0415 古沢満宏財務官がセミナーで講演（シドニー） - Australia-Japan economic outlook se minar 0900 独：2月ＩＦＯ業況指数 - 1000 ユーロ圏：1月消費者物価指数改定値（統計局） - 1330 米：１月シカゴ連銀全米活動指数 - 1400 米：２月サービスＰＭＩ速報値（マークイット） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - ＝主要企業決算＝ 24-Feb GB 8:15 HSBC HOLDINGS PLC HSBA.L