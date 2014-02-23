24日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
(２月２４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0900 衆議院予算委員会・集中審議（復興・災害・行革など） 1300 パナソニック タフパッド新製品発表会 1500 アサヒグループホールディングス インドネシア飲料事業説明会 1530 経団連会長会見 1725 日仏財務相会談 ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） ２１日（金） 0930 英：１月小売売上高（国立統計局） - 1500 米：1月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 1810 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（セントルイス） - "U.S. Economy and Monetary Policy" 1845 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（テキサス州オースティン） - ２２日（土） ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、２３日まで） - ２３日（日） ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（シドニー、最終日） - 全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）年次総会（アーリントン、２５日まで） - サマ ーズ元米財務長官、トリシェ前ＥＣＢ総裁、グリーンスパン元ＦＲＢ議長などが講演予定 ２４日（月） 中国：2013年国民経済・社会発展統計公報（国家統計局） - 0130 中国：1月新築住宅価格 - 0415 古沢満宏財務官がセミナーで講演（シドニー） - Australia-Japan economic outlook se minar 0900 独：2月ＩＦＯ業況指数 - 1000 ユーロ圏：1月消費者物価指数改定値（統計局） - 1330 米：１月シカゴ連銀全米活動指数 - 1400 米：２月サービスＰＭＩ速報値（マークイット） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - ＝主要企業決算＝ 24-Feb GB 8:15 HSBC HOLDINGS PLC HSBA.L
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文