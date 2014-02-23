〔表〕きょうの投信設定（24日）＝7本

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［東京 ２４日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０２ 短期ハイ・イールド債ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付）２０１４─０２ 国際投信投資顧問 設定上限額：各６００億円かつ合計で６００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 グローバルドライブ（３カ月決算型）限定為替ヘッジ グローバルドライブ（３カ月決算型）為替ヘッジなし 新光投信 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行 グローバルドライブ（年１回決算型）限定為替ヘッジ グローバルドライブ（年１回決算型）為替ヘッジなし 新光投信 設定上限額：各１０００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：設定日の前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値を１５０万倍した金額相当額 設定額：── 販売会社： 野村証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
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