〔金利マーケットアイ〕翌日物0.07％台前半が中心か、当預110兆円程度の見込み

［東京 ２４日 ロイター］ -
〔金利マーケットアイ〕
＜０７：１５＞ 翌日物0.07％台前半が中心か、当預110兆円程度の見込み
無担保コール翌日物は０．０７％台前半を中心に取引される見通し。２４日は、国債買い入れオペのスタート日だが、国庫短期証券の発行要因で不足地合いになる見込み。市場では「朝方は地銀や信託の資金需要があり、０．０７０─０．０７２％付近でスタートしそうだ。取り一巡後は、引き続き資金余剰感が強いこともあり、実勢レートは０．０６５％付近に低下するのではないか」（国内金融機関）との見方が出ていた。
２１日の翌日物加重平均金利（速報ベース）は、前営業日比で０．００７％低い０．０７９％となった。
日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は２１日に比べて２兆１０００億円減の１１０兆円程度になる見込み。残り所要積立額は６２００億円。
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