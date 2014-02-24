〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ２４日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月２４日―２８日の海外経済指標】 予想 前回 ２４日（月） 0130 中国：１月新築住宅価格 0900 独：２月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 110.6 110.6 （現況指数） 112.8 112.4 （期待指数） 108.2 108.9 1000 ユーロ圏：１月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） -1.1 0.3 （前年比、％） 0.7 0.8 （12月改定） 1330 米：１月シカゴ連銀全米活動指数 （指数） N/A 0.16 1400 米：２月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 56.7 （1月改定） ２５日（火） 0700 独：第４・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.3 1.3 （Q4速報） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） 1400 米：１２月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.1 1400 米：１２月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.7 0.9 （季調前前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） 13.3 13.7 1500 米：２月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 80.3 80.7 ２６日（水） 0700 独：３月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 8.2 8.2 0930 英：第４・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） （前期比、％） 0.7 0.7 （前年比、％） 2.8 2.8 （速報値） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1500 米：１月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.400 0.414 ２７日（木） 0700 独：１月輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.2 0.0 （前年比、％） N/A -2.3 0855 独：2月雇用統計（連邦雇用庁） - （失業者数増減・季調済／１０００人） -10 -28 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 0900 ユーロ圏：1月Ｍ3（ＥＣＢ） - （前年比、％） 1.1 1.0 1000 ユーロ圏：2月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A 0.19 （景況感指数） N/A 100.9 1300 独：2月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.6 -0.6 （前年比、％） 1.3 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） 0.7 -0.7 （前年比、％） 1.1 1.2 （1月改定値） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （２／２２までの週、１０００件） 335 336 1330 米：1月耐久財受注（商務省） - （前月比、％） -1.7 -4.2 （輸送機器除く／前月比、％） -0.3 -1.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.6 -0.6 ２８日（金） 0700 独：１月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 1.0 -2.5 （前年比、％） -1.2 -2.4 0745 仏：1月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） N/A -0.1 1000 ユーロ圏：1月失業率（統計局） - （％） 12.0 12.0 1000 ユーロ圏：2月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 0.7 0.7 1330 米：第4・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - （前期比年率、％） 2.5 3.2 デフレーター 1.3 1.3 （速報値） 1445 米：2月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 57.0 59.6 1455 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - （指数） 81.2 81.2 （速報値） 1500 米：1月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - （指数） N/A 92.4 （前月比、％） 2.0 -8.7 １日（土） 0100 中国：2月ＰＭＩ（国家統計局） - N/A 50.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【２月２４日―２８日の海外行事予定】 Monday, 24 February, 2014 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 24-Feb GB 8:15 HSBC HOLDINGS PLC FINAL HSBA.L 0415 古澤満宏財務官がセミナーで講演（シドニー） - Australia-Japan economic outlook se minar 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - Tuesday, 25 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（２６日まで） - Time Unknown スペイン３・９カ月物国債入札 - 1510 米：タルーロＦＲＢ理事が全米企業エコノミスト協会年次総会で講演（バージニア州アー リントン） - "A View From the Fed" 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省2年債入札 - 2045 豪：スティーブンス中銀総裁が討論会に参加（メルボルン） - Wednesday, 26 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 26-Feb NL 6:00 AIRBUS GROUP NV Q4 AIR.PA 26-Feb BE 6:00 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q4 ABI.BR 1700 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 - 1800 米：財務省2年変動利付債入札 - 1800 米：財務省5年債入札 - Thursday, 27 February, 2014 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（政策金利発表） - 現地時間２６日 Time Unknown 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム（フランクフルト、２８日まで） - バイ トマン独連銀総裁、ブランシャールＩＭＦチーフエコノミスト、ドラギＥＣＢ総裁、フィ ッシャー米ダラス地区連銀総裁、カーニー英中銀総裁、ショイブレ独財務相が参加 All Day インド：マハーシバラトリ - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 27-Feb DE 6:00 ALLIANZ SE PRELIM ALVG.DE 27-Feb GB BMO MAN GROUP PLC PRELIM EMG.L 0030 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州ウースター） - "Refl ections on 35 Years with the Federal Reserve System" 1500 米：イエレンＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言 1530 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（フランクフルト） - "A Broader Role f or Central Banks Following the Crisis" 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 1800 米：財務省7年債入札 - 1815 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁とジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁 が討論会に参加（ジョージア州アトランタ） - 題目「The Presidents' Perspective」 Friday, 28 February, 2014 Time Unknown 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム（フランクフルト、最終日） - All Day 台湾：平和記念日 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 28-Feb DE 6:30 BAYER AG FINAL BAYGn.DE 0900 米：フィッシャー・ダラス地区連銀が米金融政策について講演（チューリヒ） - 1515 米：・コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁とスタインＦＲＢ理事が討論会に参加（ ニューヨーク） - 金融政策と金融安定に関する討論会 1830 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、日銀 の白井さゆり審議委員が討論会に参加（ニューヨーク） - 題目"communications strateg ies in a world of unconventional monetary policy"