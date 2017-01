〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 24日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2月24日―28日の海外経済指標】 予想 前回 24日(月) 0130 中国:1月新築住宅価格 0900 独:2月IFO業況指数 (業況指数) 110.6 110.6 (現況指数) 112.8 112.4 (期待指数) 108.2 108.9 1000 ユーロ圏:1月消費者物価指数改定値(統計局) (前月比、%) -1.1 0.3 (前年比、%) 0.7 0.8 (12月改定) 1330 米:1月シカゴ連銀全米活動指数 (指数) N/A 0.16 1400 米:2月サービス部門PMI速報値(マークイット) (指数) N/A 56.7 (1月改定) 25日(火) 0700 独:第4・四半期GDPの詳細(連邦統計庁) (前期比、%) 0.4 0.4 (前年比、%) 1.3 1.3 (Q4速報) 1245 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1355 米:週間レッドブック大規模小売店売上高 (インスティネット・リサーチ) 1400 米:12月住宅価格指数(連邦住宅金融局) (前月比、%) N/A 0.1 1400 米:12月S&Pケース・シラー住宅価格指数 (季調済前月比、%) 0.7 0.9 (季調前前月比、%) N/A -0.1 (前年比、%) 13.3 13.7 1500 米:2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) (指数) 80.3 80.7 26日(水) 0700 独:3月消費者信頼感指数(GfK) (指数) 8.2 8.2 0930 英:第4・四半期GDP改定値(国立統計局) (前期比、%) 0.7 0.7 (前年比、%) 2.8 2.8 (速報値) 1200 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1500 米:1月新築1戸建て住宅販売(商務省) (年率、100万戸) 0.400 0.414 27日(木) 0700 独:1月輸入物価指数(連邦統計庁) (前月比、%) -0.2 0.0 (前年比、%) N/A -2.3 0855 独:2月雇用統計(連邦雇用庁) - (失業者数増減・季調済/1000人) -10 -28 (失業者数・季調前/100万人) N/A 3.1 (失業率・季調済/%) 6.8 6.8 0900 ユーロ圏:1月M3(ECB) - (前年比、%) 1.1 1.0 1000 ユーロ圏:2月景況感・業況感指数(欧州委員会) (業況感指数) N/A 0.19 (景況感指数) N/A 100.9 1300 独:2月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) - (前月比、%) 0.6 -0.6 (前年比、%) 1.3 1.3 EU基準(前月比、%) 0.7 -0.7 (前年比、%) 1.1 1.2 (1月改定値) 1330 米新規失業保険申請件数(労働省) - (2/22までの週、1000件) 335 336 1330 米:1月耐久財受注(商務省) - (前月比、%) -1.7 -4.2 (輸送機器除く/前月比、%) -0.3 -1.3 (航空機除く非国防資本財/前月比、%) 0.6 -0.6 28日(金) 0700 独:1月小売売上高(連邦統計庁) (前月比、%) 1.0 -2.5 (前年比、%) -1.2 -2.4 0745 仏:1月消費支出(INSEE) - (前月比、%) N/A -0.1 1000 ユーロ圏:1月失業率(統計局) - (%) 12.0 12.0 1000 ユーロ圏:2月消費者物価指数速報値(統計局) - (前年比、%) 0.7 0.7 1330 米:第4・四半期GDP改定値(商務省) - (前期比年率、%) 2.5 3.2 デフレーター 1.3 1.3 (速報値) 1445 米:2月シカゴ地区購買部協会景気指数 - (指数) 57.0 59.6 1455 米:2月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - (指数) 81.2 81.2 (速報値) 1500 米:1月中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) - (指数) N/A 92.4 (前月比、%) 2.0 -8.7 1日(土) 0100 中国:2月PMI(国家統計局) - N/A 50.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2月24日―28日の海外行事予定】 Monday, 24 February, 2014 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 24-Feb GB 8:15 HSBC HOLDINGS PLC FINAL HSBA.L 0415 古澤満宏財務官がセミナーで講演(シドニー) - Australia-Japan economic outlook se minar 1600 米:財務省4週間物TB入札条件 - 1630 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 - Tuesday, 25 February, 2014 Time Unknown イタリア:国債入札 - Time Unknown ブラジル:中銀金融政策決定会合(26日まで) - Time Unknown スペイン3・9カ月物国債入札 - 1510 米:タルーロFRB理事が全米企業エコノミスト協会年次総会で講演(バージニア州アー リントン) - "A View From the Fed" 1630 米:財務省4週間物TB入札 - 1800 米:財務省2年債入札 - 2045 豪:スティーブンス中銀総裁が討論会に参加(メルボルン) - Wednesday, 26 February, 2014 Time Unknown イタリア:国債入札 - All Day 海外主要企業決算発表予定 - 26-Feb NL 6:00 AIRBUS GROUP NV Q4 AIR.PA 26-Feb BE 6:00 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q4 ABI.BR 1700 米:ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 - 1800 米:財務省2年変動利付債入札 - 1800 米:財務省5年債入札 - Thursday, 27 February, 2014 Time Unknown イタリア:国債入札 - 中・長期債 Time Unknown ブラジル:中銀金融政策決定会合(政策金利発表) - 現地時間26日 Time Unknown 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム(フランクフルト、28日まで) - バイ トマン独連銀総裁、ブランシャールIMFチーフエコノミスト、ドラギECB総裁、フィ ッシャー米ダラス地区連銀総裁、カーニー英中銀総裁、ショイブレ独財務相が参加 All Day インド:マハーシバラトリ - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 27-Feb DE 6:00 ALLIANZ SE PRELIM ALVG.DE 27-Feb GB BMO MAN GROUP PLC PRELIM EMG.L 0030 米:ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演(オハイオ州ウースター) - "Refl ections on 35 Years with the Federal Reserve System" 1500 米:イエレンFRB議長が上院銀行委員会で証言 1530 米:ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演(フランクフルト) - "A Broader Role f or Central Banks Following the Crisis" 1600 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 - 1600 米:財務省52週間物TB入札条件 - 1800 米:財務省7年債入札 - 1815 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁とジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁 が討論会に参加(ジョージア州アトランタ) - 題目「The Presidents' Perspective」 Friday, 28 February, 2014 Time Unknown 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム(フランクフルト、最終日) - All Day 台湾:平和記念日 - 休場 All Day 海外主要企業決算発表予定 - 28-Feb DE 6:30 BAYER AG FINAL BAYGn.DE 0900 米:フィッシャー・ダラス地区連銀が米金融政策について講演(チューリヒ) - 1515 米:・コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁とスタインFRB理事が討論会に参加( ニューヨーク) - 金融政策と金融安定に関する討論会 1830 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、日銀 の白井さゆり審議委員が討論会に参加(ニューヨーク) - 題目"communications strateg ies in a world of unconventional monetary policy"