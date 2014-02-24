25日の国内・海外経済指標と行事予定

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(２月２５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 ルネサスイーストン が東証２部に ジャスダックから 0820 閣議・閣議後会見 0850 １月企業向けサービス価格指数（日銀） 0900 衆院財務金融委員会 1030 ４０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債（３月債)の発行予定額等（財務省） 1245 ４０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） ２４日（月） 中国：2013年国民経済・社会発展統計公報（国家統計局） - 0130 中国：1月新築住宅価格 - 0415 古澤満宏財務官がセミナーで講演（シドニー） - Australia-Japan economic outlook se minar 0900 独：2月ＩＦＯ業況指数 - 1000 ユーロ圏：1月消費者物価指数改定値（統計局） - 1330 米：１月シカゴ連銀全米活動指数 - 1400 米：２月サービスＰＭＩ速報値（マークイット） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - ＝主要企業決算＝ - 24-Feb GB 8:15 HSBC HOLDINGS PLC FINAL HSBA.L ２５日（火） イタリア：国債入札 - ブラジル：中銀金融政策決定会合（２６日まで） - スペイン３・９カ月物国債入札 - 0700 独：第4・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 0930 南ア：第4・四半期ＧＤＰ - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1400 米：12月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 - 1400 米：12月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 1500 米：2月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - 1510 米：タルーロＦＲＢ理事が全米企業エコノミスト協会年次総会で講演（バージニア州アー リントン） - "A View From the Fed" 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1800 米：財務省2年債入札 - 2045 豪：スティーブンス中銀総裁が討論会に参加（メルボルン） -
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