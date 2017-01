UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格が下落、米株高と新興国不安の後退で

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 24日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*19.50=3.7021% 前営業日終盤 98*23.00=3.6960% 10年債 米東部時間17時05分 100*01.50=2.7445% 前営業日終盤 100*04.50=2.7337% 5年債 米東部時間17時05分 99*24.75=1.5478% 前営業日終盤 99*26.75=1.5346% 2年債 米東部時間17時05分 100*03.00=0.3262% 前営業日終盤 100*03.50=0.3182% 24日の米金融・債券市場では国債価格が下落した。米株価上昇を受け安全資産とし ての米国債の魅力が薄れたほか、ウクライナなどの新興国での不安が後退していることも 売り要因となった。 終盤の取引で10年債 は4/32安。利回りは2.749%。一時は2 .763%まで上昇した。 30年債 は9/32安。利回りは3.712%。一時は3.72%まで 上昇した。 ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズのシニア債券ストラテジスト、パトリック・マ ククルスキー氏は、「アルゼンチンとウクライナ情勢が改善の兆しを見せるなど新興国不 安が後退したことが、米国債の売り要因となった」と述べた。 ただ同氏は、米国債は過大評価されているように見えるとし、連邦準備理事会(FR B)の政策変更などに対するぜい弱性も高まっていると指摘。同氏によると、ウェルズ・ ファーゴは年末時点の10年債利回りは3.50%、30年債利回りは4.50%になる と予想している。 このところの経済指標は米債券市場で大きな材料にはなってこなかったが、27日に イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長が上院銀行委員会で行う証言で相場が動く可能 性もある。 DRWトレーディングのストラテジスト、ルー・ブライエン氏は、「国債市場は今は 流れに流されるような状態にあるが、27日のイエレン議長の証言で状況が変わる可能性 がある」と指摘。28日に発表が予定されている一連の経済指標も市場の動意となり得る との見方を示した。 28日には1月の中古住宅販売仮契約指数のほか、第4・四半期国内総生産(GDP )改定値なども発表される。 TD証券のアナリスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏は、米経済指標に市場がこ れまで大きく反応してこなかったことの理由として、例年にない寒波により企業活動や消 費が抑制されたとの見方が出ているためと指摘。「今週発表される一連の指標も軟調にな ると見られるが、軟調な指標の背景には天候要因があるとして市場では割り引いて受け止 められると予想している」と述べた。 同氏は、第4・四半期GDP改定値が速報値から下方修正される可能性があるとした 。向こう数週間は国債利回りが上昇するとの見方を示した。 米財務省はこの日、総額500億ドルの3カ月物と6カ月物財務省短期証券(Tビル )の入札を実施。最高落札利回りは3カ月物が0.045%、6カ月物が0.075%だ った。 Tボンド先物3月限 は8/32安の132─27/32。 Tノート先物3月限 は4.50/32安の125─15/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (unch)