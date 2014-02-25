＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２月２５日―３月４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２５日（火） 0700 独：第４・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） 0.4 0.4 （前年比、％） 1.3 1.3 （Q4速報） 1245 米：週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） 1400 米：１２月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.1 1400 米：１２月Ｓ＆Ｐケース・シラー住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.6 0.9 （季調前前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） 13.3 13.7 1500 米：２月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 80.0 80.7 ２６日（水） 0700 独：３月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 8.2 8.2 0930 英：第４・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） （前期比、％） 0.7 0.7 （前年比、％） 2.8 2.8 （速報値） 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1500 米：１月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、１００万戸） 0.400 0.414 ２７日（木） 0700 独：１月輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.2 0.0 （前年比、％） N/A -2.3 0855 独：2月雇用統計（連邦雇用庁） - （失業者数増減・季調済／１０００人） -10 -28 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 0900 ユーロ圏：1月Ｍ3（ＥＣＢ） - （前年比、％） 1.1 1.0 1000 ユーロ圏：2月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A 0.19 （景況感指数） 100.9 100.9 1300 独：2月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.6 -0.6 （前年比、％） 1.3 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） 0.7 -0.7 （前年比、％） 1.1 1.2 （1月改定値） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （２／２２までの週、１０００件） 335 336 1330 米：1月耐久財受注（商務省） - （前月比、％） -1.5 -4.2 （輸送機器除く／前月比、％） -0.3 -1.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） -0.6 -0.6 ２８日（金） 0700 独：１月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 1.0 -2.5 （前年比、％） N/A -2.4 0745 仏：1月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） N/A -0.1 1000 ユーロ圏：1月失業率（統計局） - （％） 12.0 12.0 1000 ユーロ圏：2月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 0.7 0.7 1330 米：第4・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - （前期比年率、％） 2.5 3.2 デフレーター 1.3 1.3 （速報値） 1445 米：2月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 57.0 59.6 1455 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - （指数） 81.3 81.2 （速報値） 1500 米：1月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - （指数） N/A 92.4 （前月比、％） 2.0 -8.7 １日（土） 0100 中国：2月ＰＭＩ（国家統計局） - N/A 50.5 ３日（月） 米：2月自動車販売台数 - 0100 中国：2月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 53.0 （速報値） 1330 米：１月個人所得・消費支出（商務省） - （個人所得／前月比、％） 0.3 0.0 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 1.2 1358 米：2月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 56.7 （速報値） 1500 米：2月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 52.0 51.3 1500 米：1月建設支出（商務省） - （前月比、％） -0.3 0.1 ４日（火） 0030 豪：第4・四半期経常収支（連邦統計局） - （10億豪ドル） 7.0 -12.7 0330 豪：中銀理事会（金利発表） - 1000 ユーロ圏：1月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A -0.8 1245 米：週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━