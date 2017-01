26日の国内・海外経済指標と行事予定

(2月26日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定額等(財務省) 1030 石田日銀審議委員講演 - 1100 自動車メーカー8社、1月の生産台数発表 1300 LINE新サービス発表会 1400 石田日銀審議委員会見 ●海外指標など 時間はGMT(日本時間はプラス9時間) 25日(火) モバイル・ワールド・コングレス(スペイン、27日まで) - 世界最大の携帯電話見本 市 イタリア:国債入札 - ブラジル:中銀金融政策決定会合(26日まで) - スペイン3・9カ月物国債入札 - 0700 独:第4・四半期GDPの詳細(連邦統計庁) - 0930 南ア:第4・四半期GDP - 1245 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) - 1355 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) - 1400 米:12月S&Pケース・シラー住宅価格指数 - 1400 米:12月住宅価格指数(連邦住宅金融局) - 1500 米:2月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) - 1510 米:タルーロFRB理事が全米企業エコノミスト協会年次総会で講演(バージニア州アー リントン) - "A View From the Fed" 1630 米:財務省4週間物TB入札 - 1800 米:財務省2年債入札 - 2045 豪:スティーブンス中銀総裁が討論会に参加(メルボルン) - 2045 米:ダドリー・ニューヨーク連銀総裁がNZ中銀主催の会合で講演(ニュージーランド・ オークランド) - 現地時間26日 26日(水) モバイル・ワールド・コングレス(スペイン、27日まで) - 世界最大の携帯電話見本 市 イタリア:国債入札 - 0700 独:3月消費者信頼感指数(GfK) - 0930 英:第4・四半期GDP改定値(国立統計局) - 1200 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) - 1500 米:1月新築1戸建て住宅販売(商務省) - 1700 米:ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 - 1800 米:財務省2年変動利付債入札 - 1800 米:財務省5年債入札 - =海外主要企業決算発表予定= 26-Feb NL 6:00 AIRBUS GROUP NV Q4 AIR.PA 26-Feb BE 6:00 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q4 ABI.BR