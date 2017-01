UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、消費者信頼感低下受け30年債中心に買い

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*11.50=3.6603% 前営業日終盤 98*19.50=3.7021% 10年債 米東部時間17時02分 100*12.50=2.7050% 前営業日終盤 100*01.50=2.7445% 5年債 米東部時間17時01分 99*29.75=1.5148% 前営業日終盤 99*24.75=1.5478% 2年債 米東部時間16時43分 100*03.50=0.3180% 前営業日終盤 100*03.00=0.3262% 25日の米金融・債券市場では国債価格が上昇した。この日発表の経済指標で前年の 住宅価格が2005年以来の大幅な上昇となったことが確認されたものの、2月の消費者 信頼感指数が低下したことの方が強く意識され、国債に買いが入った。 特に30年債 が買われ、消費者信頼感指数発表直後に利回りは3.65 7%まで低下。終盤の取引では3.665%となった。前日終盤は3.701%だった。 10年債 利回りは一時は2.7%まで低下した。終盤の取引では2.7 05%。前日は2.745%だった。 UBSの金利ストラテジスト、ボリス・ラジャビンスキ氏は、主に保険会社と年金基 金が30年債を買い入れていたと指摘。「保険会社と年金基金は長期債務を抱えているた め、投資するには長期債が最も適した債券の1つとなる」と述べた。 大手民間調査機関のコンファレンス・ボード(CB)が発表した2月の消費者信頼感 指数は78.1と、前月の79.4(改定値)から低下。予想は80.0だった。 ただ市場では、消費者信頼感指数に対する債券市場の反応は過剰なもので、金利は今 後上昇するとの観測は後退していないとの見方が出ている。 USバンク・ウエルス・マネジメントの債券調査部門責任者、ジェニファー・ベール 氏は、株式市場動向と関連している可能性があるとし、この日の動きは「一時的なものと 見ている」と述べた。 TD証券のストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏は、消費者信頼感指数 について、主に期待指数の悪化によるもので今後は改善すると予想。「連邦債務上限をめ ぐる不透明感の解消や株価上昇が追い風となり、期待指数は今後改善する」とし、「この ため、信頼感指数は今後、緩やかに回復し続ける」との見方を示した。 スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が発表した12月のS&P/ケース・シ ラー住宅価格指数では、主要20都市圏の住宅価格動向を示す指数が季節調整済で前月比 0.8%上昇。予想は0.6%上昇だった。 米財務省はこの日、320億ドルの2年債入札を実施。最高落札利回りは0.340 %と、WI(発行前)取引で示された水準を1ベーシスポイント(bp)下回った。 Tボンド先物3月限 は25/32高の133─20/32。 Tノート先物3月限 は11.50/32高の125─26.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.00 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.25)