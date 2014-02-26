ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Wednesday, 26 February, 2014 All Day モバイル・ワールド・コングレス（スペイン、２７日まで） - 世界最大の携帯電話見本市 Time Unknown イタリア：国債入札 0000 米：2月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 0010 米：タルーロＦＲＢ理事が全米企業エコノミスト協会年次総会で講演（バージニア州アーリントン） - "A View From the Fed" 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0300 米：財務省2年債入札 0545 豪：スティーブンス中銀総裁が討論会に参加（メルボルン） 0545 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁がＮＺ中銀主催の会合で講演（ニュージーランド・オークランド） - 現地時間２６日 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 石田日銀審議委員講演 1100 自動車メーカー８社、１月の生産台数発表

1300 LINE 新サービス発表会 1400 石田日銀審議委員会見 1600 独：３月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1830 英：第4・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 27 February, 2014 All Day モバイル・ワールド・コングレス（スペイン、２７日まで） - 世界最大の携帯電話見本市 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（政策金利発表） - 現地時間２６日 Time Unknown 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム（フランクフルト、２８日まで） - バイトマン独連銀総裁、ブランシャールＩＭＦチーフエコノミスト、ドラギＥＣＢ総裁、フィッシャー米ダラス地区連銀総裁、カーニー英中銀総裁、ショイブレ独財務相が参加 All Day インド：マハーシバラトリ - 休場 0000 米：1月新築１戸建て住宅販売（商務省） 0200 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 0300 米：財務省2年変動利付債入札 0300 米：財務省5年債入札 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 0930 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州ウースター） - "Reflections on 35 Years with the Federal Reserve System" 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の入札予定額等 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（３月債)の発行予定額等 1100 日本：日本コカ・コーラ １４年の事業及びマーケティング計画に関する説明会

1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1600 日本：佐藤日銀審議委員講演 1600 独：1月輸入物価（連邦統計庁） 1700 スペイン：第４・四半期ＧＤＰ改定値 1755 独：2月雇用統計（連邦雇用庁） 1800 ユーロ圏：1月Ｍ3（ＥＣＢ） 1900 ユーロ圏：2月景況感・業況感指数（欧州委員会） 2100 ブラジル：第4・四半期ＧＤＰ 2200 独：2月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） 2230 米：1月耐久財受注（商務省） Friday, 28 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム（フランクフルト、最終日） All Day 台湾：平和記念日 - 休場 0000 米：イエレンＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言 0030 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（フランクフルト） - "A Broader Role for Central Banks Following the Crisis" 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0100 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0300 米：財務省7年債入札 0315 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁とジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が討論会に参加（ジョージア州アトランタ） - 題目「The Presidents' Perspective」 0830 日本：１月完全失業率（予測中央値：３．７％） 0830 日本：１月有効求人倍率（予測中央値：１．０４倍） 0830 日本：１月全世帯消費支出（予測中央値：前年比＋０．２％） 0850 日本：1月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比+3.0％） 0850 日本：1月商業販売統計経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比+3.8％） 1230 日本：2月国際投資戦略調査 1400 日本：1月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+15.0％） 1430 日本：鉄連会長会見 1500 日本：企業行動アンケート調査（内閣府） 1600 独：1月小売売上高（連邦統計庁） 1645 仏：1月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 1800 米：フィッシャー・ダラス地区連銀が米金融政策について講演（チューリヒ） 1900 ユーロ圏：1月失業率（統計局） 1900 ユーロ圏：2月消費者物価指数速報値（統計局） 2100 インド：10─12月期ＧＤＰ 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2300 ユーロ圏：ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の公聴会に出席（ブリュッセル） 2345 米：2月シカゴ地区購買部協会景気指数 2355 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Saturday, 01 March, 2014 Time Unknown 韓国：３・１節で朴槿恵大統領が演説 0000 米：1月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 0015 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁とスタインＦＲＢ理事が討論会に参加（ニューヨーク） - 金融政策と金融安定に関する討論会 0330 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、日銀の白井さゆり審議委員が討論会に参加（ニューヨーク） - 題目"communications strategies in a world of unconventional monetary policy" 1000 中国：2月ＰＭＩ（国家統計局） Monday, 03 March, 2014 Time Unknown 米：2月自動車販売台数 All Day ブラジル：カーニバル - 休場 0850 日本：10─12月法人企業統計 1000 中国：2月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1045 中国：2月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1500 日本：ファーストリテイリング ２月ユニクロ既存店売上高速報 1758 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ改定値 2230 米：１月個人所得・消費支出（商務省） 2258 米：2月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Tuesday, 04 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：2015年度予算教書 All Day ブラジル：カーニバル - 休場 0000 米：2月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 0000 米：1月建設支出（商務省） 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：２月マネタリーベース（日銀） 0930 豪：第4・四半期経常収支（連邦統計局） 1030 日本：１月毎月勤労統計（厚労省） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1230 豪：中銀理事会（金利発表） 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1600 独：１月卸売物価指数（連邦統計庁） - ４日から７日の間に発表予定 1900 ユーロ圏：1月生産者物価指数（統計局） 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 05 March, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） Time Unknown マレーシア：中銀金融政策決定会合 - （６日まで） Time Unknown 中国：全国人民代表大会（全人代）開催 0130 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0930 豪：第4・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1045 中国：２月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1758 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ改定値 1758 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ改定値 1900 ユーロ圏：第4・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） 1900 ユーロ圏：１月小売売上高（統計局） 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2215 米：2月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2258 米：2月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 カナダ：中銀政策金利発表 Thursday, 06 March, 2014 Time Unknown 米：2月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） Time Unknown スペイン：国債入札 0000 米：2月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 0400 米：地区連銀経済報告 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 0930 豪：1月小売売上高（連邦統計局） 0930 豪：1月貿易収支（連邦統計局） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の入札予定額等 1030 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シアトル） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1900 マレーシア：中銀政策金利発表 2000 独：1月鉱工業受注（経済技術省） 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2130 米：第4・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 2130 米：2月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 2215 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - ＷＳＪ紙とダウジョーンズが主催 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 07 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：1月製造業新規受注（商務省） 0000 米：1月耐久財受注改定値（商務省） 0100 米：財務省3・10・30年債入札条件 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ロンドン） - "Perspectives on the Economy and Monetary Policy" 0800 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講義（ワシントン） - ジョージタウン大学にて 1030 日本：５年利付国債（３月債）の初行予定額等 1400 日本：1月景気動向指数 1645 仏：1月貿易収支（税関） 2000 独：1月鉱工業生産（経済技術省） 2230 米：２月雇用統計（労働省） 2230 米：1月貿易収支（商務省） Saturday, 08 March, 2014 Time Unknown 中国：２月貿易統計 0500 米：1月米消費者信用残高（ＦＲＢ） Sunday, 09 March, 2014 All Day 北朝鮮：最高人民会議代議員選挙 1030 中国：２月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Monday, 10 March, 2014 Time Unknown 中国：２月マネーサプライＭ２、人民元建て新規融資（中国人民銀行） - １０日から１５日までの間に発表 Time Unknown 日本：２月景気ウォッチャー調査（内閣府） All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ2次速報（内閣府） 0850 日本：２月貸出・預金動向（日銀） 1330 日本：２月全国企業倒産（商工リサーチ） 1645 仏：１月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 1845 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討論に参加（パリ） - テーマ「Central Bankers」 Tuesday, 11 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown ＥＵ財務相理事会 Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0140 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演（ジョージア州コロンバス） 0850 日本：２月マネーストック（日銀） 1600 独：１月貿易収支（連邦統計庁） 1830 英：１月鉱工業生産（国立統計局） 1830 英：１月製造業生産（国立統計局） 2030 米：２月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：１月卸売在庫（商務省） Wednesday, 12 March, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 Time Unknown イタリア：国債入札 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省3年債入札 0850 日本：１月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：1─3月法人企業景気予測調査 0850 日本：２月企業物価（日銀） 1400 日本 ３月日銀金融経済月報 1400 日本：２月消費動向調査（内閣府） 1830 英：１月貿易収支（国立統計局） 1900 ユーロ圏：１月鉱工業生産（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 13 March, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 0200 米：財務省10年債入札 0300 米：２月財政収支（財務省） 0500 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間では３月１３日 0850 日本：1月機械受注（内閣府）

0930 豪：2月雇用統計（連邦統計局） 1530 日本：2月投信概況 1600 独：２月卸売物価指数（連邦統計庁） - １３日から１８日の間に発表予定 1645 仏：２月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 2130 米：2月輸出入物価（労働省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2130 米：２月小売売上高（商務省） 2300 米：１月企業在庫（商務省） Friday, 14 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 0200 米：財務省30年債入札 0850 日本 日銀２月会合議事要旨 1330 日本：1月鉱工業生産確報（経産省） 1600 独：２月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 2130 米：2月卸売物価指数（労働省） 2255 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数速報値