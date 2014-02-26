27日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月２７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 クイック が東証２部に ジャスダックから 市場変更 ジャストシステム が東証１部に ジャスダックから 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の入札予定額等（財務省） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 1100 日本コカ・コーラ ２０１４年の事業およびマーケティング計画に関する説明会 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 佐藤日銀審議委員講演 ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） ２６日（水） モバイル・ワールド・コングレス（スペイン、２７日まで） - 世界最大の携帯電話見本 市 イタリア：国債入札 - 0700 独：３月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 0930 英：第4・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1500 米：1月新築１戸建て住宅販売（商務省） - 1700 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 - 1800 米：財務省2年変動利付債入札 - 1800 米：財務省5年債入札 - 海外主要企業決算発表予定 - 26-Feb NL 6:00 AIRBUS GROUP NV Q4 AIR.PA 26-Feb BE 6:00 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Q4 ABI.BR ２７日（木） モバイル・ワールド・コングレス（スペイン、２７日まで） - 世界最大の携帯電話見本 市 イタリア：国債入札 - 中・長期債 ブラジル：中銀金融政策決定会合（政策金利発表） - 現地時間２６日 Time Unknown 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム（フランクフルト、２８日まで） - バイ トマン独連銀総裁、ブランシャールＩＭＦチーフエコノミスト、ドラギＥＣＢ総裁、フィ ッシャー米ダラス地区連銀総裁、カーニー英中銀総裁、ショイブレ独財務相が参加 All Day インド：マハーシバラトリ - 休場 0030 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が講演（オハイオ州ウースター） - "Refl ections on 35 Years with the Federal Reserve System" 0700 独：1月輸入物価（連邦統計庁） - 0800 スペイン：第４・四半期ＧＤＰ改定値 - 0855 独：2月雇用統計（連邦雇用庁） - 0900 ユーロ圏：1月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1000 ユーロ圏：2月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 1200 ブラジル：第4・四半期ＧＤＰ - 1300 独：2月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：1月耐久財受注（商務省） - 1500 米：イエレンＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言 - 1530 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（フランクフルト） - "A Broader Role f or Central Banks Following the Crisis" 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 1800 米：財務省7年債入札 - 1815 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁とジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁 が討論会に参加（ジョージア州アトランタ） - 題目「The Presidents' Perspective」 海外主要企業決算発表予定 - 27-Feb DE 6:00 ALLIANZ SE PRELIM ALVG.DE 27-Feb GB BMO MAN GROUP PLC PRELIM EMG.L