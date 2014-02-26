〔表〕米1年11カ月物変動利付債入札の最高落札利回りは0.064％＝財務省

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［ワシントン ２６日 ロイター］ - 米財務省によると、１年１１カ月物変動利付 債（ＦＲＮ）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札金利 0.064％ 平均落札金利 0.060％ 最低落札金利 0.049％ 落札価格 99.962992 最高利回り落札比率 24.24％ カバー（応札倍率） 5.29倍 （単位：ドル） 落札総額 13,000,089,900 応札総額 68,773,969,900 競争入札 12,985,120,000 非競争入札 14,969,900 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 43,891,000,000 プライマリーディーラー落札 7,095,520,000 直接入札者応札 4,445,000,000 直接入札者落札 740,000,000 間接入札者応札 20,423,000,000 間接入札者落札 5,149,600,000 発行日 2014年2月28日 償還日 2016年1月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828WK2
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