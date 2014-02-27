＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２月２７日―３月６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２７日（木） 0700 独：１月輸入物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） -0.2 0.0 （前年比、％） N/A -2.3 0855 独：2月雇用統計（連邦雇用庁） - （失業者数増減・季調済／１０００人） -10 -28 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 3.1 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 0900 ユーロ圏：1月Ｍ3（ＥＣＢ） - （前年比、％） 1.1 1.0 1000 ユーロ圏：2月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A 0.19 （景況感指数） 100.9 100.9 1300 独：2月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - （前月比、％） 0.6 -0.6 （前年比、％） 1.3 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） 0.7 -0.7 （前年比、％） 1.1 1.2 （1月改定値） 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （２／２２までの週、１０００件） 335 336 1330 米：1月耐久財受注（商務省） - （前月比、％） -1.5 -4.2 （輸送機器除く／前月比、％） -0.3 -1.3 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） -0.5 -0.6 ２８日（金） 0700 独：１月小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 1.0 -2.5 （前年比、％） N/A -2.4 0745 仏：1月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - （前月比、％） N/A -0.1 1000 ユーロ圏：1月失業率（統計局） - （％） 12.0 12.0 1000 ユーロ圏：2月消費者物価指数速報値（統計局） - （前年比、％） 0.7 0.7 1330 米：第4・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - （前期比年率、％） 2.5 3.2 デフレーター 1.3 1.3 （速報値） 1445 米：2月シカゴ地区購買部協会景気指数 - （指数） 57.0 59.6 1455 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - （指数） 81.3 81.2 （速報値） 1500 米：1月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - （指数） N/A 92.4 （前月比、％） 2.0 -8.7 １日（土） 0100 中国：2月ＰＭＩ（国家統計局） - N/A 50.5 ３日（月） 米：2月自動車販売台数 - 0100 中国：2月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 53.0 （速報値） 1330 米：1月個人所得・消費支出（商務省） - （個人所得／前月比、％） 0.3 0.0 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 1.2 1358 米：2月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 56.7 （速報値） 1500 米：2月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - （指数） 52.0 51.3 1500 米：1月建設支出（商務省） - （前月比、％） -0.3 0.1 ４日（火） 0030 豪：第4・四半期経常収支（連邦統計局） - （10億豪ドル） 7.0 -12.7 0330 豪：中銀理事会（金利発表） - 1000 ユーロ圏：1月生産者物価指数（統計局） - （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A -0.8 1245 米：週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ５日（水） 0030 豪：第4・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） - （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 2.3 0145 中国：2月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 51.7 （速報値） 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ改定値 - （指数） N/A 52.7 （速報値） 1000 ユーロ圏：第4・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） - （前期比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.5 （速報値） 1000 ユーロ圏：１月小売売上高（統計局） - （前月比、％） N/A -1.6 （前年比、％） N/A -1.0 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：2月全米雇用報告（ＡＤＰ） - （増減、１０００人） N/A 175 1358 米：2月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - （指数） N/A 57.1 （速報値） 1500 米：2月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - （総合指数・ＮＭＩ） 54.0 54.0 （景気指数） N/A 56.3 ６日（木） Time Unknown 米：2月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 0030 豪：1月小売売上高（連邦統計局） - （前月比、％） N/A 0.5 0030 豪：1月貿易収支（連邦統計局） - （１０億豪ドル） N/A 0.468 1100 独：1月鉱工業受注（経済技術省） - （前月比、％） N/A -0.5 1230 米：第4・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） - （労働生産性／前期比、年率％） N/A 3.2 （単位労働コスト／前期比、年率％） N/A -1.6 （速報値） 1230 米：2月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - （１０００人） N/A 45.107 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - （３／１までの週、１０００件） N/A N/A 1500 米：1月製造業新規受注（商務省） - （前月比、％） N/A -1.5 1500 米：1月耐久財受注改定値（商務省） - （耐久財受注／前月比、％） N/A N/A （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━