28日の国内・海外経済指標と行事予定

(２月２８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 日本エンタープライズ 東証２部から 市場変更 スターティア が東証１部に マザーズから 市場変更 ウェルネット が東証２部に ジャスダックから 市場変更 橋本総業 が東証２部に ジャスダックから Friday, 28 February, 2014 0745 閣議・閣議後会見 - 0813 2月製造業ＰＭＩ - 0830 消費者物価指数 0830 1月完全失業率（予測中央値：３．７％） - 0830 １月有効求人倍率（予測中央値：１．０４倍） - 0830 １月全世帯消費支出（予測中央値：前年比＋０．２％） - 0850 1月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比+3.0％） - 0850 1月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比+3.8 ％） - 1230 2月国際投資戦略調査 - 1400 1月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+15.0％） - 1430 鉄連会長会見 - 1500 企業行動アンケート調査（内閣府） ●海外指標など 時間はＧＭＴ（日本時間はプラス９時間） ２７日（木） All Day モバイル・ワールド・コングレス（スペイン、２７日まで） - 世界最大の携帯電話見本 市 Time Unknown イタリア：国債入札 - 中・長期債 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム（フランクフルト、２８日まで） - バイ トマン独連銀総裁、ブランシャールＩＭ Ｆチーフエコノミスト、ドラギＥＣＢ総裁、フィッシャー米ダラス地区連銀総裁、カーニ ー英中銀総裁、ショイブレ独財務相が参 加 0700 独：1月輸入物価（連邦統計庁） - 0800 スペイン：第４・四半期ＧＤＰ改定値 - 0855 独：2月雇用統計（連邦雇用庁） - 0900 ユーロ圏：1月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1000 ユーロ圏：2月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 1200 ブラジル：第4・四半期ＧＤＰ - 1300 独：2月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 1330 米新規失業保険申請件数（労働省） - 1330 米：1月耐久財受注（商務省） - 1500 米：イエレンＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言 - 1530 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（フランクフルト） - "A Broader Role f or Central Banks Following the Crisis" 1600 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 1600 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 1800 米：財務省7年債入札 - 1815 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁とジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁 が討論会に参加（ジョージア州アトランタ） - 「The Presidents' Perspective」 インド：マハシバラトリ - 休場 ＜海外主要企業決算発表予定＞ ALLIANZ SE PRELIM ２８日（金） Time Unknown 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム（フランクフルト、最終日） - 0700 独：1月小売売上高（連邦統計庁） - 0745 仏：1月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 0900 米：フィッシャー・ダラス地区連銀が米金融政策について講演（チューリヒ） - 1000 ユーロ圏：1月失業率（統計局） - 1000 ユーロ圏：2月消費者物価指数速報値（統計局） - 1200 インド：10─12月期ＧＤＰ - 1330 米：第4・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 1445 米：2月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 1455 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - 1500 米：1月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - 1515 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁とスタインＦＲＢ理事が討論会に参加（ニ ューヨーク） - 金融政策と金融安定に関する討論会 1830 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、日銀 の白井さゆり審議委員が討論会に参加（ニューヨーク） - 「communications strategies in a world of unconventional monetary policy」 台湾：平和記念日 - 休場 ＜海外主要企業決算発表予定＞ BAYER AG FINAL