2月のユーロ圏景況感・業況指数

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［ブリュッセル ２７日 ロイター］ - 欧州委員会が発表した２月のユーロ圏景況 感指数と業況指数は以下のとおり。 エコノミスト予想は景況感指数が１００．９、業況指数が０．２０だった。 EURO ZONE FEB JAN DEC 景況感指数 101.2 101.0 100.4 Industry -3.4 -3.8 -3.4 Services 3.2 2.4 0.4 Consumer -12.7 -11.7 -13.5 Retail trade -2.9 -3.4 -5.0 Construction -28.5 -29.8 -26.4 Producer price expectations 0.1 2.4 2.4 Consumer price expectations 13.6 15.1 15.1 業況指数 0.37 0.25 0.26
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