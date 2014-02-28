UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（28日）＝14本、590億5407万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ２８日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 ワールド金融機関債ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０２ 国際投信投資顧問 設定上限額：２００億円 設定額：６８億４９３３万円 販売会社：清水銀行 、香川銀行、西京銀行、徳島銀行 日豪金融機関証券ファンド２０１４─０２＜愛称：Ｊ─ブリッド・プラス２０１４─ ０２＞ 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント 設定上限額：６０億円 設定額：１６億１３５８万円 販売会社：十六銀行 米国株式モニターファンド＜愛称：ベクター博士＞ Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 設定上限額：２０００億円 設定額：９億７０２６万円 販売会社：東武証券、丸八証券 ＬＭ・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ＬＭ・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型） レッグ・メイソン・アセット・マネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：（毎月分配型）４億５５５７万円／（年２回決算型）４億２３８４万円 販売会社：三菱ＵＦＪメリルリンチＰＢ証券 世界優先証券ファンド２０１４０２（ヘッジあり）＜愛称：ゆうせん君ＩＩ＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：１２億０５７６万円 販売会社：三井住友信託銀行 ダイワ新興アセアン中小型株ファンド ─５つの芽─ 大和証券投資信託委託 設定上限額：３００億円 設定額：１１４億２３８１万円 販売会社：大和証券 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド２０１４─０２（円ヘッジ）（限定 追加型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：４００億円 設定額：５８億２１２２万円 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０２ グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ２０１４─０２ 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：（為替ヘッジあり）４００億円／（為替ヘッジなし・早期償還条項付） ３００億円 設定額：（為替ヘッジあり）２３５億７０２８万円／（為替ヘッジなし・早期償還条 項付）６１億９９８９万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 Ｔ＆Ｄ Ｊリートファンド限定追加型１４０２ Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 設定上限額：２００億円 設定額：３億１９５０万円 販売会社： 今村証券、東洋証券 野村ハイパーブル・ベア４（日本ハイパーブル４） 野村ハイパーブル・ベア４（日本ハイパーベア４） 野村ハイパーブル・ベア４（マネー ポートフォリオ４） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各１０億円・マネーポートフォリオ４は１０００万円 （いずれも自己 設定） 設定額：各１億円・・マネーポートフォリオは１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行
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