再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 28 February, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム（フランクフルト、最終日） - All Day 台湾：平和記念日 - 休場 0000 米：イエレンＦＲＢ議長が上院銀行委員会で証言 - 0030 米：ダラス地区連銀のフィッシャー総裁が講演（フランクフルト） - "A Broader Role for Central Banks Following the Crisis" 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0100 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0300 米：財務省7年債入札 - 0315 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁とジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が討論会に参加（ジョージア州アトランタ） - 題目「The Presidents' Perspective」 0813 日本：２月製造業ＰＭＩ - 0830 日本：１月完全失業率（予測中央値：３．７％） - 0830 日本：１月有効求人倍率（予測中央値：１．０４倍） - 0830 日本：１月全世帯消費支出（予測中央値：前年比＋０．２％） - 0850 日本：1月鉱工業生産速報（経産省）） （予測中央値：前月比+3.0％） - 0850 日本：1月商業販売統計経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比+3.8％） - 1230 日本：2月国際投資戦略調査 - 1400 日本：1月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+15.0％） - 1430 日本：鉄連会長会見 - 1500 日本：企業行動アンケート調査（内閣府） 1600 独：1月小売売上高（連邦統計庁） - 1645 仏：1月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1800 米：フィッシャー・ダラス地区連銀が米金融政策について講演（チューリヒ） - 1900 ユーロ圏：1月失業率（統計局） - 1900 ユーロ圏：2月消費者物価指数速報値（統計局） - 2100 インド：10─12月期ＧＤＰ - 2230 米：第4・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2345 米：2月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2355 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 01 March, 2014 Time Unknown 韓国：３・１節で朴槿恵大統領が演説 - 0000 米：1月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - 0015 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁とスタインＦＲＢ理事が討論会に参加（ニューヨーク） - 金融政策と金融安定に関する討論会 0330 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、日銀の白井さゆり審議委員が討論会に参加（ニューヨーク） - 題目"communications strategies in a world of unconventional monetary policy" 1000 中国：2月ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 03 March, 2014 Time Unknown 米：2月自動車販売台数 - All Day ブラジル：カーニバル - 休場 0850 日本：10─12月法人企業統計 - 1000 中国：2月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 1045 中国：2月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 1500 日本：ファーストリテイリング ２月ユニクロ既存店売上高速報 - 1758 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ改定値 - 2230 米：１月個人所得・消費支出（商務省） - 2258 米：2月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の公聴会に出席（ブリュッセル） - Tuesday, 04 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：2015年度予算教書 - Time Unknown 米：上院銀行委でフィッシャーＦＲＢ副議長候補の指名公聴会 - 理事候補のパウエル氏とブレイナード氏も対象 All Day ブラジル：カーニバル - 休場 0000 米：2月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0000 米：1月建設支出（商務省） - 0100 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0130 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：２月マネタリーベース（日銀） - 0930 豪：第4・四半期経常収支（連邦統計局） - 1030 日本：１月毎月勤労統計（厚労省） - 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 - 1230 豪：中銀理事会（金利発表） - 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 - 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1600 独：１月卸売物価指数（連邦統計庁） - ４日から７日の間に発表予定 1900 ユーロ圏：1月生産者物価指数（統計局） - 2145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 05 March, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） Time Unknown マレーシア：中銀金融政策決定会合 - （６日まで） Time Unknown 中国：全国人民代表大会（全人代）開催 - 0130 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0130 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0615 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - 0930 豪：第4・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 - 1045 中国：２月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1758 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 1758 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ改定値 - 1900 ユーロ圏：第4・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） - 1900 ユーロ圏：１月小売売上高（統計局） - 2100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2215 米：2月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2258 米：2月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 カナダ：中銀政策金利発表 - Thursday, 06 March, 2014 Time Unknown 米：2月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - Time Unknown スペイン：国債入札 - 0000 米：2月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 0400 米：地区連銀経済報告 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0900 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコシティー） - 0930 豪：1月小売売上高（連邦統計局） - 0930 豪：1月貿易収支（連邦統計局） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の入札予定額等 - 1030 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シアトル） - 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 - 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 - 1900 マレーシア：中銀政策金利発表 - 2000 独：1月鉱工業受注（経済技術省） - 2100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2130 米：第4・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） - 2130 米：2月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 2215 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - ＷＳＪ紙とダウジョーンズが主催 2230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 2230 米新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 07 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：1月製造業新規受注（商務省） - 0000 米：1月耐久財受注改定値（商務省） - 0100 米：財務省3・10・30年債入札条件 - 0100 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0300 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ロンドン） - "Perspectives on the Economy and Monetary Policy" 0800 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講義（ワシントン） - ジョージタウン大学にて 1030 日本：５年利付国債（３月債）の初行予定額等 - 1400 日本：1月景気動向指数 - 1645 仏：1月貿易収支（税関） - 2000 独：1月鉱工業生産（経済技術省） - 2230 米：２月雇用統計（労働省） - 2230 米：1月貿易収支（商務省） - Saturday, 08 March, 2014 Time Unknown 中国：２月貿易統計 - 0200 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 経済と地方の状況について 0500 米：1月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - Sunday, 09 March, 2014 All Day 北朝鮮：最高人民会議代議員選挙 - 1030 中国：２月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - Monday, 10 March, 2014 Time Unknown 中国：２月マネーサプライＭ２、人民元建て新規融資（中国人民銀行） - １０日から１５日までの間に発表 Time Unknown 日本：２月景気ウォッチャー調査（内閣府） - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0850 日本：10─12月期ＧＤＰ2次速報（内閣府） 0850 日本：２月貸出・預金動向（日銀） - 1330 日本：２月全国企業倒産（商工リサーチ） - 1645 仏：１月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） - 1845 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁がパネル討論に参加（パリ） - テーマ「Central Bankers」 Tuesday, 11 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ＥＵ財務相理事会 - Time Unknown スペイン：６カ月・１２カ月物国債入札 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0140 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演（ジョージア州コロンバス） - 0850 日本：２月マネーストック（日銀） - 1600 独：１月貿易収支（連邦統計庁） - 1830 英：１月鉱工業生産（国立統計局） - 1830 英：１月製造業生産（国立統計局） - 2030 米：２月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：１月卸売在庫（商務省） - Wednesday, 12 March, 2014 Time Unknown タイ：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown イタリア：国債入札 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省3年債入札 - 0850 日本：１月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：1─3月法人企業景気予測調査 - 0850 日本：２月企業物価（日銀） - 1400 日本 ３月日銀金融経済月報 - ３月日銀金融経済月報 1400 日本：２月消費動向調査（内閣府） - 1830 英：１月貿易収支（国立統計局） - 1900 ユーロ圏：１月鉱工業生産（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 13 March, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown 韓国：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown イタリア：中・長期国債入札 - 0200 米：財務省10年債入札 - 0300 米：２月財政収支（財務省） - 0500 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間では３月１３日 0850 日本：1月機械受注（内閣府） 0930 豪：2月雇用統計（連邦統計局） - 1530 日本：2月投信概況 - 1600 独：２月卸売物価指数（連邦統計庁） - 1645 仏：２月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 2130 米：2月輸出入物価（労働省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：２月小売売上高（商務省） - 2300 米：１月企業在庫（商務省） - Friday, 14 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0200 米：財務省30年債入札 - 0850 日本 日銀２月会合議事要旨 - 日銀２月会合議事要旨 1330 日本：1月鉱工業生産確報（経産省）） - 1600 独：２月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 2130 米：2月卸売物価指数（労働省） - 2255 米：3月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - Monday, 17 March, 2014 All Day インド： - 休場 0850 日本：8月経常収支（財務省） - 2130 米：3月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2200 米：1月対米証券投資（財務省） - 2215 米：2月鉱工業生産（ＦＲＢ） - 2215 米：2月設備稼働率（ＦＲＢ） - Tuesday, 18 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１９日まで） - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 2130 米：2月消費者物価指数（労働省） - 2130 米：2月住宅着工件数（商務省） - Wednesday, 19 March, 2014 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0830 日本：３月ロイター短観 - 0850 日本：２月貿易統計（財務省） - 0930 豪：第・４四半期豪賃金コスト指数（連邦統計局） - 1400 日本：国際通貨研究所主催・国際金融シンポジウム - 1500 ジャパンディスプレイ 大塚社長上場会見 - 東証で会見。 2130 米・第4・四半期経常収支（米商務省） - Thursday, 20 March, 2014 Time Unknown 日本：2月外国投信概況 - Time Unknown 米：ＦＲＢが銀行の年次ストレステストの結果発表 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 - 0700 日本：３月ロイター企業調査 - 1615 日本：黒田日銀総裁講演「最近の金融経済情勢と金融政策運営」 1730 スイス：金融政策発表 - 2300 米：2月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 2300 米：3月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - 2300 米：2月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Friday, 21 March, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 米：ＦＲＢ主催の会合「International Research Forum on Monetary Policy (IRFMP) 」（２２日まで、ワシントン） - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 -