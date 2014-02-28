中国・香港株式市場・前場＝反落、ＰＭＩや全人代控え

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［香港 ２８日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 前場終値 2027.884 19.470安 498.7億元（上海Ａ株） 寄り付き 2040.624 6.730安 前営業日終値 2047.354 6.100高 1126.5億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 22760.81 67.37安 380.0億香港ドル 寄り付き 22942.96 114.78高 前営業日終値 22828.18 390.74高 731.9億香港ドル 香港株式市場は反落して前場を終えた。来月１日の中国の購買部担当者景気指数（Ｐ ＭＩ）発表や来週の全国人民代表大会（全人代、国会に相当）開幕を控えて、景気敏感株 に売りが出ている。 中国株式市場も下落。今週の人民元急落も政策をめぐる懸念を煽る要因となっている 。 上海総合指数 は１９．４７０ポイント（０．９５％）安の２０２７．８８４ 。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１１．８４７ポイン ト（０．５５％）安の２１４２．２６１。 ハンセン指数 は６７．３７ポイント（０．３０％）安の２万２７６０．８１。 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株指数） は８２．０６ポイント（０．８２％） 安の９８７５．７１。 ＊この記事の詳細はこの後送信します。新しい記事は見出しに「ＵＰＤＡＴＥ」と 表示します。
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