3日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 マネースクウェア・ジャパン 東証２部から 0850 10─12月法人企業統計 - 1500 ２月ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２８日（金） 金融の安定と中銀の役割に関するシンポジウム（フランクフルト、最終日） - 台湾：平和記念日 - 休場 0700 独：1月小売売上高（連邦統計庁） - 0745 仏：1月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 0900 米：フィッシャー・ダラス地区連銀が米金融政策について講演（チューリヒ） - 1000 ユーロ圏：1月失業率（統計局） - 1000 ユーロ圏：2月消費者物価指数速報値（統計局） - 1200 インド：10─12月期ＧＤＰ - 1330 米：第4・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 1445 米：2月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 1455 米：2月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - 1500 米：1月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - 1515 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁とスタインＦＲＢ理事が討論会に参加（ニ ューヨーク） - 金融政策と金融安定に関する討論会 1830 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁、プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、日銀 の白井さゆり審議委員が討論会に参加（ニューヨーク） - 題目"communications strateg ies in a world of unconventional monetary policy" ３月１日（土） 韓国：３・１節で朴槿恵大統領が演説 - 0100 中国：2月ＰＭＩ（国家統計局） - ３月２日（日） 2200 米：ルー財務長官が講演（ワシントン） - American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) の会議にて ３月３日（月） Time Unknown 米：2月自動車販売台数 - All Day ブラジル：カーニバル - 休場 0100 中国：2月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ改定値 - 1330 米：１月個人所得・消費支出（商務省） - 1358 米：2月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 1400 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の公聴会に出席（ブリュッセル） - 1500 米：2月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 1500 米：1月建設支出（商務省） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -
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