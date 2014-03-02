UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越しが11月初旬以来の低水準＝ＣＦＴＣ

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(内容を追加しました) ［２８日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の取組（２月２５日までの週）によると、投機筋のドルの買い越しが約４カ月ぶりの 水準に低下した。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は１３７億７０００万ドルの買い越し。買い越し額は前週の１６２億８０００ 万ドルから減少し、昨年１１月５日の週以来の低水準となった。 投機筋は１７週連続でドルを買い越しているが、弱い米経済指標が相次いで発表され ていることが影響し、買い越し額は３週連続で減少した。 円 25Feb2014 week Prior week Long 14,727 16,736 Short 99,817 96,520 Net -85,090 -79,784 ユーロ 25Feb2014 week Prior week Long 93,003 88,634 Short 79,103 80,035 Net 13,900 8,599 ポンド 25Feb2014 week Prior week Long 74,558 76,271 Short 45,756 53,948 Net 28,802 22,323 スイスフラン 25Feb2014 week Prior week Long 19,396 14,188 Short 19,038 17,016 Net 358 -2,828 カナダドル 25Feb2014 week Prior week Long 24,865 27,756 Short 83,456 92,756 Net -58,591 -65,000 豪ドル 25Feb2014 week Prior week Long 10,299 9,439 Short 49,290 53,837 Net -38,991 -44,398 メキシコペソ 25Feb2014 week Prior week Long 9,971 8,094 Short 31,540 31,406 Net -21,569 -23,312 ニュージーランドドル 25Feb2014 week Prior week Long 16,529 15,331 Short 5,547 6,425 Net 10,982 8,906
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