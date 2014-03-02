〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ３日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月３日―７日の海外経済指標】 予想 前回 ３日（月） 米：2月自動車販売台数 - 0100 中国：2月非製造業ＰＭＩ（国家統計局）CNPMIN=ECI - 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ）CNPMIC=ECI - 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ改定値 EUPMI=ECI - （指数） 53.0 53.0 （速報値） 1330 米：1月個人所得・消費支出（商務省）USGPCS=ECI - （個人所得／前月比、％） 0.2 0.0 （個人消費支出／前月比、％） 0.1 0.4 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 1.2 1358 米：2月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット）USPMIM=ECI - （指数） N/A 56.7 （速報値） 1500 米：2月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ）USPMI=ECI - （指数） 52.0 51.3 1500 米：1月建設支出（商務省）USTCNS=ECI - （前月比、％） -0.5 0.1 ４日（火） 0030 豪：第4・四半期経常収支（連邦統計局）AUCADQ=ECI - （10億豪ドル） -10.0 -12.7 1000 ユーロ圏：1月生産者物価指数（統計局）EUPPIY=ECI - （前月比、％） -0.1 0.2 （前年比、％） -1.3 -0.8 1245 米：週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン）USUBSW=ECI 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ）USREDY=ECI ５日（水） 0030 豪：第4・四半期ＧＤＰ（連邦統計局）AUGDPQ=ECI - （前期比、％） 0.7 0.6 （前年比、％） 2.5 2.3 0145 中国：2月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）CNPMIS=ECI - 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ改定値 EUPMIS=ECI - （指数） 51.7 51.7 （速報値） 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ改定値 EUPMIP=ECI - （指数） 52.7 52.7 （速報値） 1000 ユーロ圏：第4・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局）EUGDP=ECI - （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 0.5 0.5 （速報値）1 000 ユーロ圏：１月小売売上高（統計局）EURSLY=ECI - （前月比、％） N/A -1.6 （前年比、％） N/A -1.01200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会）USMGR=ECI - 1315 米：2月全米雇用報告（ＡＤＰ）USADP=ECI - （増減、１０００人） 158 175 1358 米：2月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット）USPMIS=ECI - （指数） N/A 52.7 （速報値） 1500 米：2月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）USNPMI=ECI - （総合指数・ＮＭＩ） 53.5 54.0 （景気指数） N/A 56.3 ６日（木） Time Unknown 米：2月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） - 0030 豪：1月小売売上高（連邦統計局）AURSL=ECI - （前月比、％） 0.5 0.5 0030 豪：1月貿易収支（連邦統計局）AUBOGS=ECI - （１０億豪ドル） 0.270 0.468 1100 独：1月鉱工業受注（経済技術省）DEIND=ECI - （前月比、％） 0.7 -0.5 1230 米：第4・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）USLCTS=ECI - （労働生産性／前期比、年率％） 2.6 3.2 （単位労働コスト／前期比、年率％） -0.9 -1.6 （速報値） 1230 米：2月米企業人員削減数（チャレンジャー社）USCHAL=ECI - （１０００人） N/A 45.107 1330 米新規失業保険申請件数（労働省）USJOB=ECI - （３／１までの週、１０００件） 338 348 1500 米：1月製造業新規受注（商務省）USFORD=ECI - （前月比、％） -0.5 -1.5 1500 米：1月耐久財受注改定値（商務省）USDGR=ECI - （耐久財受注／前月比、％） N/A -1.0 （速報値） ７日（金） 0700 独：1月卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A -1.8 0745 仏：1月貿易収支（税関）FRTBAL=ECI - （１０億ユーロ） N/A -5.2 1100 独：1月鉱工業生産（経済技術省）DEIP=ECI - （前月比、％） 0.7 -0.6 1330 米：2月雇用統計（労働省）USNFAR=ECI - （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 150 113 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 150 142 （失業率、％） 6.6 6.6 1330 米：1月貿易収支（商務省）USTBAL=ECI - （１０億ドル） -39.0 -38.7 2000 米：1月米消費者信用残高（ＦＲＢ）USCRED=ECI - （前月比増、１０億ドル） 14.00 18.76 Saturday, 08 March, 2014 中国：２月貿易統計 - Sunday, 09 March, 2014 0130 中国：２月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【３月３日―７日の海外行事予定】 Monday, 03 March, 2014 1400 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の公聴会に出席（ブリュッセル） - Tuesday, 04 March, 2014 0330 豪：中銀理事会（金利発表） - 1500 米：上院銀行委でフィッシャーＦＲＢ副議長候補の指名公聴会 - 理事候補のパウエル氏 とブレイナード氏も対象 2115 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - Wednesday, 05 March, 2014 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） マレーシア：中銀金融政策決定会合 - （６日まで） 中国：全国人民代表大会（全人代）開催 - ＊会期は１０日程度の見込み 1400 カナダ：中銀政策金利発表 - 1900 米：地区連銀経済報告 - Thursday, 06 March, 2014 0000 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（メキシコシティー） - 0130 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シアトル） - 1000 マレーシア：中銀政策金利発表 - 1200 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 1245 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） - 1315 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - ＷＳＪ紙とダ ウジョーンズが主催 1330 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 1800 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ロンドン） - "Perspectives o n the Economy and Monetary Policy" 2230 豪：スティーブンス中銀総裁が議会証言 - 現地時間は７日 2300 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が経済見通しについて講義（ワシントン） - ジョージタウン大学にて Friday, 07 March, 2014 1700 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） - 経済と地方の状況につ いて 1730 米：バーナンキ前ＦＲＢ議長が講演（ヒューストン） - Sunday, 09 March, 2014 米国・カナダ夏時間に移行 -