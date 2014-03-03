4日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 チムニー 東証２部から 東証１部指定 北越工業 東証２部から 0820 閣議・閣議後会見 - 0850 ２月マネタリーベース（日銀） - 1030 １月毎月勤労統計（厚労省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ３日（月） 米：2月自動車販売台数 - All Day ブラジル：カーニバル - 休場 0100 中国：2月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） - 0145 中国：2月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：2月製造業ＰＭＩ改定値 - 1330 米：１月個人所得・消費支出（商務省） - 1358 米：2月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 1400 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の公聴会に出席（ブリュッセル） - 1500 米：2月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 1500 米：1月建設支出（商務省） - 1600 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 1630 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - ４日（火） 米：2015年度予算教書 - All Day ブラジル：カーニバル - 休場 0030 豪：第4・四半期経常収支（連邦統計局） - 0330 豪：中銀理事会（金利発表） - 1000 ユーロ圏：1月生産者物価指数（統計局） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1500 米：上院銀行委でフィッシャーＦＲＢ副議長候補の指名公聴会 - 理事候補のパウエル氏 とブレイナード氏も対象 1630 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2115 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） -