中国・香港株式市場・大引け＝中国株続伸、国有企業改革への期待で

［香港 ３日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2075.235 18.933高 1047.5億元（上海Ａ株） 高値 2078.333 安値 2047.067 前場終値 2072.757 16.455高 597.5億元（上海Ａ株） 寄り付き 2052.075 4.227安 前営業日終値 2056.302 8.948高 954.8億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 22678.04 158.92安 330.7億香港ドル 寄り付き 22630.77 206.19安 前営業日終値 22836.96 8.78高 769.7億香港ドル 中国株式市場は４日続伸して引けた。今週開幕する全国人民代表大会（全人代、国会 に相当）で国有企業改革が進むとの見方から、中国石油化工（シノペック） 、中国石油天然ガス（ペトロチャイナ） が買われた。 上海総合指数 は１８．９３３ポイント（０．９２％）高の２０７５．２３５ 。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１１．３９９ポイン ト（０．５２％）高の２１９０．３７０。 深セン証券取引所の創業板（チャイネクスト）指数 は２．３％高。 中国本土の金利低下や元の安定も支援材料。中国人民銀行（中央銀行）の易綱・副総 裁は３日、最近の人民元の変動を深読みするべきではないと発言した。