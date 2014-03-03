〔表〕2月の米自動車販売台数、前年比0.02％減　年率1534万台

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［３日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した２月の米自動車販売は、前年 同月比０．０２％減少し、季節調整済みの年率換算で１５３４万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 14年2月 13年2月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,193,872 1,194,165 -0.02 乗用車 581,991 614,682 -5.3 小型トラック 611,881 579,483 5.6 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 14年2月 13年2月 前年同月比（％） ─────────────────────────────────── 1 General Motors 222,104 224,314 -1.0 2 Ford Motor 183,947 195,822 -6.1 3 Toyota Motor* 159,284 166,377 -4.3 4 Chrysler 154,866 139,015 11.4 5 Nissan^^ 115,360 99,636 15.8 6 Honda Motor Co 100,405 107,987 -7.0 7 Hyundai 49,003 52,311 -6.3 8 Kia 41,218 41,505 -0.7 9 Subaru 34,909 28,163 24.0 10 Volkswagen 27,112 31,456 -13.8 11 Mercedes/Smart 24,971 24,051 3.8 12 BMW 24,476 25,613 -4.4 13 Mazda Motor Co 24,341 24,936 -2.4 14 Audi 10,881 10,877 0.0 15 Mitsubishi 5,977 6,051 -1.2 16 Jaguar Land Rover 5,558 5,053 10.0 17 Volvo 3,991 4,867 -18.0 18 Porsche 3,232 2,805 15.2 ─────────────────────────────────── 合計 1,191,635 1,190,839 0.1 * レクサスの販売台数も含む **インフィニティ部門の販売台数も含む （注：企業提出データ、オートデータおよびロイター集計）
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