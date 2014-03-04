5日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 ソフトバンクモバイル、募金プラットフォームの記者発表会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1240 武藤大和総研理事講演 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ４日（火） 米：2015年度予算教書 - ブラジル：カーニバル - 休場 1000 ユーロ圏：1月生産者物価指数（統計局） - 1245 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 1355 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 1630 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 1630 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 2115 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討論会に参加（ニューヨーク） - ５日（水） 英：中銀金融政策委員会 - （６日まで） マレーシア：中銀金融政策決定会合 - （６日まで） Time Unknown 中国：全国人民代表大会（全人代）開催 - 0030 豪：第4・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） - 0145 中国：２月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） - 0858 ユーロ圏：2月サービス部門ＰＭＩ改定値 - 0858 ユーロ圏：2月総合ＰＭＩ改定値 - 1000 ユーロ圏：第4・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） - 1000 ユーロ圏：１月小売売上高（統計局） - 1200 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 1315 米：2月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 1358 米：2月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - 1400 カナダ：中銀政策金利発表 - 1500 米：2月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 1900 米：地区連銀経済報告 -
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